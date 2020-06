“‘Pure ang love niya sa amin’: KC Concepcion on good terms sa inang si Sharon Cuneta”

Katulad ng marami, aminado si Kc Concepcion na dumaraan din sila sa hindi pagkakaintindihan ng kanyang ina na si Sharon Cuneta

“My mom and I are so okay.”

Ito ang naging paglilinaw ng actress at showbiz royalty na si KC Concepcion nang kamustahin ng “I Feel U” host na si Toni Gonzaga ang kanyang relasyon sa kanyang ina na si Sharon Cuneta.

Aminado si KC, tulad ng ordinaryong mga pamilya dumaraan din sila sa pagkakataon na nagkakaroon din sila ng hindi pagkakaunawaan.

“We’re good, there are lot of things families go through, I mean hindi naman ako nag-iisa. Na aminin niyo, na kayo rin may mga problema kayo sa pamilya ninyo, na may mga pinagdadaanan kayo, kung hindi sa magulang, sa asawa,” tugon ni KC.

“Hindi tayo, hindi ako naiiba sa inyo. Ganun talaga, pero hindi naman ‘yun na life of death situation mas marami pang bagay sa mundo na kailangan,” aniya pa.

Paliwanag ni KC, walang kuwestiyon ang pagmamahal ng kanyang ina na si Sharon sa kanya at sa kanyang mga nakababatang mga kapatid na sina Frankie, Miel at Miguel.

“My mom and I love each other very much and I know that her love for her children ano talaga, pure ‘yung love niya sa amin,” sabi pa niya.

“Yes. My mom and I are so okay, we love her so much and I will always pray for her own happiness kasi wala na ako sa bahay nila, matagal na and pinapalaki niya ang mga kapatid ko. So I just want them to grow up with so much love and so much happiness,” saad pa ni KC.

Dahil living independently na ngayon, isa rin sa napag kuwentuhan sa online guesting kung ano the best advice na kanyang narinig sa kaniyang mga magulang.

“I thinks it’s really just keep going,” ani KC.

“Kasi dati there was a time na ‘O be careful alam mo ‘yun na mag-ingat ka kung anong ginagawa mo’, ‘Ang mga tao nanunood every blink, every breath people are watching you’, but then meron siyang shift, na siguro tinodo ko kasi natakot na akong magka-mali, then nakita ng mom ko,” kwento niya.

Dagdag niya: “I think biglang magkaroon ng shift na ‘you know what, do what makes you happy’, na ‘you know what, wag mo na isipin ng iisipin ng tao’ because life is short” aniya.

Samantala sinagot din ni KC ang tanong tungkol sa status ng kanyang love life.

Matatandaan na last quarter ng 2019 napabalita na hiwalay na ang aktres sa French boyfriend nito na si Pierre Plassart.

“Kung sa heart okay naman ako, may mga kausap ako and thank you Lord. Kinikilig ako ganyan,” sabi ni KC.

“Pero, siyempre ang hanap natin ngayon ay ‘yung medyo mas deeper. Sasabihin ko sa inyo, ‘pag alam ko na, promise,” pahayag pa niya.