“PUSH X LIFESTYLE: Brunei-quarantined Nikko Natividad enjoys dad life”

Nikko Natividad is making up for lost time with his son Aiden.

Pre-quarantine life, It’s Showtime host and Hashtag member Nikko Natividad admitted he rarely gets to spend much time with his family. He would leave early in the morning for taping only to come home late and tired at night which meant little to no playtime with his Baby Aiden.

With the coronavirus situation forcing Nikko and his partner Cielo Eusebio to leave the Philippines temporarily, the former Kadenang Ginto actor is now making up for lost time. Nikko has been doing more fatherly things he has never really done before, as they are all now safely quarantined in Brunei, one of the countries with the lowest COVID-19 infection and fatality rates.

This Father’s Day, Nikko did a fun interview with Cielo on how he’s been faring so far as a dad. Read on.

How are you since the lockdown happened?

“Masaya ako kasi andito kami sa Brunei ngayon. Kumbaga, nag-start yung lockdown sa Pilipinas, March 15. Nag-usap lang kami (ni Cielo) ng March 14 nang umaga, nasa Showtime pa ko nun, Sabado. Sinabihan ko siya na kailangan bago mag-lockdown makaalis tayo ng bansa. Kasi dito po sa Brunei, hindi po ramdam yung coronavirus, wala pong lockdown. Nung time nun sa Pinas, nagkakaubusan pa sa supermarket, tapos sobrang stress na (yung) nangyayari, nakakalungkot. Masaya ako kasi syempre naiiwas ko yung anak ko. Kasi ang priority ko dito si Aiden, eh. Mahirap i-explain sa bata yung nangyayari sa Pinas. At tsaka yung health na iniingatan natin na siyempre wag mahawa. Hanggang ngayon po nandito kami sa Brunei. Two months and a half na kami sa Brunei. Kaya sobrang okay ako ngayong lockdown, hindi lang sa sarili, sa family ko din.”

Do you love being at home with your family?

“Love na love ko talaga. Siyempre, sa family hindi pwede hindi nag-aaway, sa bahay hindi pwedeng nasisigawan mo anak mo, pero part yun. Kaya sa mga gustong magkaroon ng family, nangyayari po talaga yun. Pero promise, kahit saan kayo nakatira, kahit anong ulam niyo, kahit anong pinagdadaanan nyo, happy talaga kapag kasama yung family.”

Do you hate it as well?

“Hindi, hindi, never! Bakit ko magiging hate? Ang hate ko lang siguro yung nangyayari. Hindi ako sanay na napipirme sa bahay kasi gustong-gusto kong magtrabaho eh, dahil ang tagal kong hinangad makapagtrabaho para makapag-ipon. Kumbaga ngayon lang nangyari yung two months akong natengga na walang work na hindi lang naman ako nakaka-experience nito, pati yung ibang Pilipino, pati mga kasamahan ko sa showbiz.”

What’s the division of tasks at home? Who does what?

Nikko: “Siyempre sa pagluluto, sya na. Siyempre yun ang ginagawa ng Mommy. Sabi nga ni Aiden, ‘Mommy, thank you. I love you. You cook good food.’”

Cielo: “Ikaw?”

Nikko: “Ako po ang taga-tulong dito. Kasi siyempre wala naman akong trabaho, ako tagahugas ng pinggan, kapag naglilinis siya ng bahay ako na po bahala kay Aiden para libangin, maglaro sa labas.”

What are Aiden’s favorite cravings?

N: “Gummies, lollipop. Pero yung gummies niya, hindi basta gummies. Kaya pag nag-go-grocery kami dito, kailangan kasama siya kasi pipili niya yon. Pero hangga’t maaari, tinatakot ko sya eh, ‘Kapag sobra ka sa sugar,’ sabi ko, ‘Sige ka, mamamatay ka nyan pag sobra ka sa sugar.’ Kaya takot siya. Oo, ako ganun akong Daddy ah, hindi ko alam. Sa gulay din kasi pili.”

C: “Hindi pa kasi siya masyadong fan ng mga gulay, eh. Parang pili lang.”

N: “Oo ang kinakain lang niyang gulay ay kangkong. Mga ganun lang.”

C: “Kangkong. Tapos ayaw nya yung kulay black.”

What’s the best way to entertain Aiden?

N: “Sinasabayan ko yung gusto niya. Basta katulad nun, sasabihin niya, ‘Daddy, maglalaro ako ng PlayStation. Pero gusto ko panoorin mo ko tapos magsalita ka nang magsalita.’ Sobrang importante makipag-usap sa bata. Wag nyong iparamdam sa kanya na—aaminin ko nangyari dati na, ‘Daddy, nood tayo sa tablet ko.’ Eh dahil nga pagod sa trabaho parang, ‘Aiden, bukas na lang ah. Sige na manood ka na mag-isa.’ Nalulungkot siya. Ngayon, dahil nga may time na ko, nakikita ko na malaking epekto sa bata na ipakita mo sa kanya na interesado ka sa sinasabi niya.”

C: “Na may kausap.”

How does Aiden pull a tantrum?

*Nikko demonstrates*

C: “Matulog ka na.”

N: “’You’re so mean! Why do you do that? You’re so mean!’ Maniwala kayo guys hindi namin alam kung bakit English-speaking yung bata na yan. Hindi ko nga alam dati yung ‘mean.’ Diba tinanong ko sa ’yo? First time yan nag-tantrum ginamit nya yung ‘mean,’ tinanong ko ‘to, ‘Sinabihan ako ng anak ko ng, ‘You’re so mean.’ Ano ibig sabihin nun?’ So pag nag-ta-tantrums sya, binabatuhan niya kami ng mga English na alam nya kasi hindi namin maiintindihan. So, binabawian niya kami.”

How does Cielo look like when she’s on a tantrum?

N: “Ayun kaya nasisira mga pinto namin.”

C: “Uy, hindi ah!”

N: “Oo. Sinasarado nang malakas tapos sasabihin hangin. Kaya pag nagpagawa kami ng sariling bahay, kailangan yung pinto namin may air suspension!”

C: “Grabe ka.”

N: “Oo nga tapos pag nagta-tantrum siya, siyempre hindi maiiwasan, nangyayari yung hindi pansinan. Ganun lang naman.”

C: “Pero ang maganda hindi kami nakakatiis ng yung matagal. As in maya-maya yung isa lalapit na.”

N: “Dahil din kay Aiden, dahil napapansin pala ng bata pala pag nag-aaway kayo.”

C: “Oo pagkagalit pala kami, kasi hindi sya sanay na magkagalit kami. Ako, halimbawa ako, mainit ulo ko kay Nikko alam nya na, ‘Siguro Mommy galit kayo ni Daddy.’ Kasi hindi kami nagpapansinan, eh. Tapos ayun magpapansinan na kami kasi napapansin na ni Aiden.”

N: “Siyempre, bilang magulang para lang wag mapansin ng bata, mapipilitan ka tuloy magbati kayo na parang, ‘Sorry na.’”

C: “Pero di mo rin matiis kasi. Di mo ko matiis”

N: “Oh. After nito, mag-aaway tayo!”

Do you ever get tantrums?

“Siyempre naman nagkakaroon din. Lalo kapag ka ano, aminin na natin nag-aaway kami sa pera. Hindi pera na, ‘Uy, saan mo ginastos? Bakit ka kumupit?’ Hindi kami ganun. Hindi kami naglilihiman sa pera kasi totoo, promise, kung kayo nag-aaway kayong mag-jowa dahil sa text message, hindi kayo nag-good morning, kapag kayo may family na, darating sa point na mag-aaway kayo sa pera. So, sobrang mali yon. Wag kayong magtatago kayo ng pera na may ganito kayong sarili—para samin yan ah! Kung kayo, tingin nyo tama yon, nasa sa inyo.”

What topics in school is Aiden learning?

N: “Maniwala kayo, alam nga ng anak ko yung ‘black hole,’ eh. Kakaiba yung school nila, no?”

C: “Ah, sa Science.”

N: “Sa Science alam nila yung moon—astronauts. Pero the best na sinabi ni Aiden sakin yung ano naglibot daw sila sa labas, nagpulot sila ng trash. Tapos bigla niyang sinabi, ‘Daddy, kawawa yung turtles, no? Kasi pag nakakain ng plastic, namamatay sila.’ Kaya pag nagpupunta kami ng beach sa Subic, pag nakakakita sya ng trash, sasabihin niya, ‘Daddy, pulutin.’ Tapos, ‘Pag nakita ng turtles mamamatay.’ So malaking bagay yun.”

What do you do when Aiden asks for more playtime?

C: “Ito laging ginagawa ni Aiden, eh—palagi siyang humihingi ng extra 10 minutes.”

N: “May timer kami. Kunyari kailangan na niya matulog ng 10 or 11, eh ano na, five minutes na lang.”

C: “Tas nag-ka-count down talaga ako ng 4, 3, 2, 1. Kailangan sabihin ko kasi pag di ko nasabi yon, pag pinapatulog ko sya, sasabihin nya, ‘You said last time 5 minutes na lang, ah?’”

N: “Tsaka yung sinasabi naming panakot sa kanya, yung totoo. Hindi yung tipo na, ‘Kukunin ka ng monster. Kukunin ka ng pulis.’ Mga ganun na, katulad nito, pag nag-ta-tablet sya, babad, ‘Anak, 11 PM na. Gusto mong masira yung mata mo? Gusto mong hindi na kami makita?’ Yung mga ganon. Yun titigil siya.”

C: “So, anong ginagawa mo pag gusto ni Aiden ng extra time for playing?”

N: “Pinagbibigyan ko pero may limit pa rin. Laging may limit. Hindi pwedeng, ‘Hayaan mong mapagod.’ Hindi. May limit sa bata lalo na sa gadgets, yun talaga medyo babawasan.

What have you discovered about yourself during the quarantine?

N: “Ano tingin mo?”

C: “Mahaba pala yung pasensya mo.”

N: “Sa bata?”

C: “Hindi lang sa bata. Dati kasi pag mainit ulo niya galing sa work, may nagawa siya, napagalitan ganyan, parang nadadala nya sa bahay.”

N: “Pero siguro ang na-discover ko dito, malaking ano pala epekto ng trabaho na dapat pala pilitin mong ihiwalay yung trabaho sa bahay. So, dapat bago ka pumasok ng pinto, maiiwan mona yung stress bago pumasok ng bahay. Katulad nito, lagi akong masaya kasi wala akong iniisip muna.”

What have you discovered about Cielo during the quarantine?

N: “May talent ka pala sa pagluluto kasi dito mo na-discover na kaya mo pala maging baker queen. Hindi, di ba ang sarap ng mga tinapay na ginagawa mo?”

C:” Oo, hindi kasi ako talaga marunong mag-bake. Hindi ko din tina-try sa bahay sa Manila. Pero dito, kasi nga walang ginagawa, parang lahat na ng dish naluto.”

N: “Kaya nga sabi ko, swerte ko pag dumami anak namin, hindi magugutom.”

Do you think you’ve been a good dad since the quarantine started?

N: “Oo naman, tingin ko naman naging mabuti kasi di naman kayo galit sa akin, nakikita ko naman na mahal na mahal niyo ko, pinapansin nyo ko bago matulog, pinaghahanda niyo naman ako. Feeling ko naman, naging mabuti ako. Ang mali ko lang po, di ako nagigising ng maaga. Ako po yung huling nagigising.”

C: “Okey lang.”

N: “Parang nagbabawi ako ng tulog. Minsan kasi nagkakaroon ng anxiety, stress, hirap matulog—aminado naman akong hindi ko kakayanin na may pinagdadaanan akong ganon.”

C: “Bilang Daddy, super best tong si Nikko. Kumbaga minsan na-e-etchapwera ako. Sya talaga hands-on sya kay Aiden ngayong quarantine. Kasi dati hindi nia napapaliguan, hindi nya na-tu-toothbrush-an. Minsan aalis siya tulog, dadating sya minsan tulog. Ngayon, hands-on siya, mula umaga hanggang sa matulog sila talaga yung magkasama.”

N: “Uy, share ko lang guys, ah! Nung binibihisan ko si Aiden, humingi ako ng sorry. ‘Aiden, sorry, ah.’ ‘Why Daddy?’ ‘Kasi nung nasa Philippines tayo, hindi kita napapakain, napapaliguan, lagi akong busy.’ Tapos niyakap lang niya ko.”

C: “Umiyak ka?”

N: ”Oo sobra. Niyakap lang nya ko tapos bigla na lang nya sinabi, ‘Daddy, you remember in the Philippines, I (would) always play tablet lang?’ Parang kasi dito, dahil sa Brunei, walang COVID, kunyari ngayon after nitong interview na ‘to, pupunta kami sa park, maglalaro dito. Mag-to-touching ball kami. Natuturuan ko sya ng mga larong Pilipino na nagawa ko noon. Kagaya ng soccer, bumili ako ng bola. Sa ano kasi, sa condo kami nakatira, hindi naming nagagawa yun nag-ta-tablet lang. So nakonsensya ako na parang totoo nga no, na itong nangyaring pandemic na to, may disadvantage, may advantage din para sa family.”

C: “Super. Super good Daddy.”

N: “Kaya nga takot na takot akong mawalan ng trabaho kasi isa sa para mapatunayan mo na mabuti kang daddy, kailangan maging provider ka nila. Provider, ako magiging provider niyo kung ano kailangan. Kunwari kayo mag-ma-manage ng bahay, family. Ako yung nasa field.”

C: “Thank you.”

Do you think I’ve been a good mom since the quarantine started?

N: “Hmm. Nanaba ka nga, eh!”

C: “Bakit nasabi mo yun?”

N: “Nahiyang ka dito sa Brunei, eh!”

C: “Nagkaroon ako ng pisngi!”

N: “Minsan po addict siya sa cellphone, totoo yon. Kinukurot po niya ko.”

C: “Huy!”

N: “Sabi ko, ‘Nakikita kita, ganun ka lang nang ganun oh.’”

C: “Namimili ako.”

N: “Namimili? Sinasabihan ko siya, ‘Huy, wag masyado sa phone!’”

Do you still love me after everything?

N: “Siyempre, love ko siya.”

C: “Sa dami ng pinagdaanan natin.”

N: “Oo ang dami naming pinagdaanan kung ma-ku-kwento lang namin.”

C: “Kakaiyak. Nag-start kasi kami nang kami lang, walang asa sa parents. Walang tulong ng parents.”

N: “Waiter pa ko nun.”

C: “As in kung ano lang meron kami yun lang pinagkakasya namin.”

N: “Kaya sobrang thankful ako kay Lord.”

