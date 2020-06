“‘Puso at konsiderasyon’, hiling ni Angel Locsin para sa mga jeepney drivers”

Summary: Anim na Jeepney drivers ngayon ang naka-piit sa bilanguan dahil sa paglabag umano sa batas.

Hiling ng aktres na si Angel Locsin ang konsiderasyon ng mga kapulisan na humuli sa anim na jeepney driver nitong Miyerkoles sa Monumento, Caloocan City.

Kasunod ito ng pagtitipon-tipon ng mga driver para idulog umano ang kanilang panawagan na payagan na silang makapasada muli at humihingi na rin ng sila ng tulong pinansyal matapos ang halos tatlong buwan na tigil pasad ng public transportation bilang pagsunod sa ipinatupad na lockdown day Metro Manila.

[embedded content]

Sa Instagram story ni Angel, nakiusap ang aktres na bigyan sana ng konsiderasyon ang mga driver na hinuli dahil sa naging pagtitipon ng mga ito, na labag umano sa batas.

“Pls. if you cannot help them, let them go home. They just want food for their families. Maraming gutom. Sabihin na nating may natanggap pero hindi natin alam kung enough na ba yun para sa pamilya nila para mapilitan silang lumabas. Konting puso and consideration,” pahayag ni Angel, kalakip ang balita ng ABS-CBN news.

Ayon sa ulat, hinihingan ng halos tatlong-libong piso ang mga hinuling tsuper bilang piyansa sa sinasabing kanilang naging kasalanan.