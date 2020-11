“Rabiya Mateo, nangako sa boyfriend na hindi ito iiwanan kahit na manalo ng Miss Universe Philippines”

Ayon kay Rabiya Mateo, nagkaroon sila ng kanyang kasintahan ng sumpaan na walang iwanan kahit na manalo siya ng Miss Universe Philippines.

May boyfriend pala si Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo ng Iloilo. Six years na ang relasyon nila ng boyfriend na si Neil Salvacion who is also from Iloilo. Naging magkasintahan simula pa nu’ng college sa Iloilo Doctor’s College kung saan pareho silang nag-aaral.

Ipinagtapat din ni Rabiya sa interview ni Dyan Castillejo na si Neil ang kanyang first boyfriend.

“We’ve been dating for six years. He’s my first boyfriend. We’ve been together since college,” pagtatapat ng beauty queen na sinundan niya ng pahayag na, “I can make a man stay!”

All out din daw ang suporta ng kanyang boyfriend sa laban niya sa Miss Universe Philippines. Nagkaroon din daw sila ng sumpaan na dapat ay walang iwanan kahit na manalo siya sa MUP.

“He made me promise not to leave him even if I win the Miss Universe Philippines crown. I have a video stating that! He made me do that,” kuwento pa ni Rabiya.

Sa interbyu kay Rabiya ng Bombo Radyo Iloilo ay ibinahagi rin nito kung gaano siya kasaya na naiiintindihan ng kasintahan ang pagiging busy niya ngayon simula nang manalo siya sa MUP.

Lahad niya sa salitang Ilonggo, “Buenas man ako sa iya. Actually proud gid siya ya noh. Pero gina-intindi ya gid ko subong. Like the busy schedule. (Ang swerte ko sa kanya. Actually, proud nga siya noh. Pero naiintindihan na niya ko ngayon. Like the busy schedule.)

“Gina-intindi ya nga wala na ko masyado time para sa iya. Ang kailangan lang gid namon ni-remind nga even before the fame, I had him already.” (Naiintindihan naman niya kahit wala na ko masyadong time para sa kanya. Ang kailangan lang namin i-remind sa isa’t isa na even before the fame, I had him already.)

Sa mga nagsasabi naman na posibleng magkahiwalay din sila ng kasintahan after niyang maging beauty queen na katulad ng nangyayari sa iba like Catriona Gray and Clint Bondad, ay may reaksyon si Rabiya.

Aniya, “Damo gahambal nga ang iban mabreak man na after having the crown. But we will make sure to work things out. If it’s true love, it will never end.” (Ang daming nagsasabi na magbe-break kami after having the crown.But we will make sure to work things out. If it’s true love, it will never end.)