“Raffy Tulfo reveals his ‘soft spot’”

Controversial Radio and TV hist Raffy Tulfo talks about why he has his ‘soft spot’.

Kahit tigasin ang personalidad ng broadcaster na si Raffy Tulfo ay meron din daw siyang kahinaan at maituturing niyang soft spot.

“Ang soft spot ko sa mga nanay,” pag-amin ni Raffy.

“Kasi when I was a kid, palagi akong binubugbog ng tatay ko at nanay ko ang taga-awat, eh. Hindi ko makalimutan yon, eh. Yung hanger papalu-paluin sa akin hanggang mabali na. Hahampasin ako ng sinturon hanggang tumalsik yung bakal.

“Ang nanay ko talagang umaawat, pag niyakap niya ako, yung buong katawan niya, ang tatay ko titigil na. Hindi ko makalimutan yon. Kaya sa lahat ng mga nanay at kababaihan sila yung soft spot ko,” dagdag niyang pahayag.

Inamin din ni Raffy sa aming PUSH interview na hanggang ngayon ay nakakatanggap pa rin siya ng mga death threats dahil sa ginagawa niyang pagtulong sa mga tao sa kanyang radio program. Hindi raw kasi naiiwasan na minsan ay may nakakabangga siyang personalidad o maimpluwensiyang tao.

Aniya, “Yung death threats, oo palagi. May mga tumatawag, nagbabanta, sinasabing, ‘bilang na ang araw mo, bukas tapos ka na.’”

Pero kung anuman daw ang mangyari sa kanya ay handa na rin naman ang kanyang pamilya.

“Ang pamilya ko naman ready na in the event na mangyari yung ganun, kung ano ang gagawin nila. Meron kaming mga drill na ginagawa,” lahad pa niya.

Hindi ba siya natatakot sa mga banta?

Sagot ni Raffy, “Well, every now and then nando’n pa rin yung concern na, ‘Loko to, ah.’ Pero hindi na katulad nung unang panahon na talagang maiihi ako sa salwal. Ngayon wala na. Oo, threat yan, so ingat ako.

“Kasi kung magpakita kang takot ka, lalo kang tatakutin, eh. So ipakita mo na ready ka, na kaya mong lumaban nang sabayan. That’s why I always carry a gun also.”

Hindi rin daw dahilan ang mga death threats na natatanggap niya para ihinto ang pagtulong niya sa mga tao.

“Nandiyan na ako, eh, nadiin na ako, eh, hindi na puwede (huminto). Pag tumigil ako, paano ang gagawin ko? Titirahin pa rin ako. Kasi yang mga yan they are just waiting for the opportunity at your most vulnerable point.

“Pag nag-resign ka na at wala ka na sa trabaho, mahina ka na, saka ka nila titirahin,” katwiran pa ni Raffy Tulfo.