“Rapper Shanti Dope hopes to work with Regine Velasquez-Alcasid”

Shanti Dope also revealed that his reservations to commit into a serious relationship inspired new song ‘Normalan.’

Sean Patrick Ramos, better known to many as Shanti Dope, returns to the music scene with a song called “Normalan.”

According to the 18-year-old rapper, his reservations to enter into a relationship inspired the new song, which explores the idea of “no strings attached.”

“Para sa mga nasa sitwasyon na kumbaga para sa mga takot sumugal sa relasyon tulad ko dahil sa akin kasi parang maraming tao din na matagal nang mag-asawa pero naghihiwalay pa. Para kasi sa akin ‘di ko pa nakikita ‘yung sarili ko na pumasok sa ganu’ng klaseng commitment. Kaya para sa’kin, “Normalan” muna,” Shanti Dope told PUSH in an interview.

According to Shanti Dope, the message of the songs will further be shown in the music video, which is set to come out soon.

“Sa totoo lang, kaya din naming gusto gawan ng music video ‘yung kantang ‘to is para maipresenta namin ‘yung kwentong nakikita namin,” he shared.

Meanwhile, Shanti Dope revealed that he will be releasing more songs in the coming months.

“Siguro maraming kanta. Kasi marami din akong nagagawa na nakatabi lang din. Naghahanap lang din ako ng timing at tamang oras kasi depende sa panahon. Kung ano maramdaman ko ngayong buwan, sige ilabas natin ‘yan,” he shared.

When asked about who he wants to collaborate with, he said: “Sa ngayon gusto ko siguro munang bumawi sa hip-hop. Marami akong gustong maka-collab sa rap din. Hindi ko pa nakakasama sa kanta dati si Kuya Loonie, Smugglaz.

He added: “Sa mainstream may mga napapakinggan akong kanta ni Sir Gloc-9 na “Takipsilim.” Nakita ko kasama niya si Ms. Regine. Baka pwedeng ilagay if ever na game siya. Soon siguro. Bahala na. Kung sino siguro bumagay sa magagawa kong kanta.”