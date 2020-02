“Raquel Pempengco says she is happy for Sarah Geronimo but sympathizes with mommy Divine”

Raquel Pempengco shared her thoughts on the Sarah-Divine issue on social media.

Raquel Pempengco shared her two cents on the controversy surrounding Sarah Geronimo and her mother Divine. According to Raquel, she is happy for the Popstar Royalty but she also sympathizes with mommy Divine.

WATCH: Matteo Guidicelli, inaming Mr. and Mrs. Guidicelli na sila ni Sarah Geronimo | PUSH Daily

“Happy ako kasi nahanap na ni Sarah G ang hapiness niya, ‘yun naman ang importante. In a way, napakalaking sakripisyo niya na sa pamilya niya – ang nakatulong ng 15 years…Pero bilang ina napakasakit ang pinagwalang bahala ka ng isang anak,” Raquel posted on her Facebook page.

Raquel remarked that it would have been better if Sarah informed her mother about it.

READ: Wondering how rich Sarah Geronimo is? Here’s an estimate

“Sana sinabi na lang ni Sarah in a nice way na nasa tamang edad na po ako…kahit sa gusto o ayaw nio nagpapaalam lang ako bilang respeto. Ramdam ko ang sakit na nararamdaman ngayon ni Mommy Divine…. Bilang isang ‘anak’ nagrebelde din ako. Bilang isang ‘ina nasasaktan din ako,” she said.

Raquel is infamous with her battle with her own child, singer Charice, who is now a transgender man with the name Jake Zyrus.

READ: Raquel Pempengco on Jake Zyrus: ‘Nagsisinungaling pa rin siya hanggang ngayon’

She recently reacted to news of Jake’s reported engagement to girlfriend Shyre Aquino, saying although she has no communication whatsoever with the singer, she is giving them her blessing.

“Kung doon siya masaya, okay lang sa akin. Lahat naman sila kahit na wala silang komunikasyon sa akin, kung saan man sila masaya may blessing ‘yun,” Raquel stated.