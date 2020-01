“Regine Velasquez, pinangunahan ang mga nagwagi sa PMPC Star Awards”

Nanguna sa mga nagwagi sa ginanap na PMPC Star Awards for Music si Asia’s Songbird Regine Velasquez na pinarangalan ng Pilita Corrales Lifetime Achievement Award.

Humakot ng parangal ang Kapamilya singers sa awards night ng PMPC Star Awards for Music na ginanap sa SM North Skydome sa Quezon City nitong Huwebes.

Nanguna sa mga nagwagi si Asia’s Songbird Regine Velasquez na pinarangalan ng Pilita Corrales Lifetime Achievement Award. Sa kanyang acceptance speech, inalay ng veteran singer ang kanyang award sa yumaong ama na si Gerardo “Mang Gerry” Velasquez.

“Nagpapasalamat po ako sa Panginoon dahil ako po ay binigyan ng pagkakataon na gawin ang pinakagusto kong gawin sa buhay ko, that is to entertain all of you. So maraming, maraming salamat, Lord, for this wonderful gift. Naiiyak ako,” aniya.

“I’d also like to say thank you to my whole family. Inaalay ko ang award na ito kay Mang Gerry,” dagdag pa niya.

Samantala, pinarangalan naman si JK ng Song of the Year award para sa kanyang awitin na “Buwan”, habang si Jaya naman ay nagwagi ng Album of the Year para sa kanyang record album na “Queen of the Soul”.

Si Moira dela Torre naman ang nagwagi bilang Female Recording Artist of the Year, habang sina Jed Madila at Christian Bautista ay nag-tie bilang Male Recording Artist of the Year.

Tignan ang buong listahan ng mga nagwagi rito:

PILITA CORRALES LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Regine Velasquez

LEVI CELERIO LIFETIME ACHIEVEMENT AWARD

Jose Mari Chan

MALE RECORDING ARTIST OF THE YEAR

Jed Madela and Christian Bautista (tie)

FEMALE RECORDING ARTIST OF THE YEAR

Moira dela Torre

DUO/GROUP ARTIST OF THE YEAR

TNT Boys

ALBUM OF THE YEAR

Queen of Soul (Jaya)

SONG OF THE YEAR

Buwan (JK Labajo)

MUSIC VIDEO OF THE YEAR

This World for Us All (Aekaye)

COLLABORATION OF THE YEAR

December Avenue and Moira Dela Torre (Kung Di Rin Lang Ikaw)

COMPILATION OF THE YEAR

Himig Handog 2018 (Star Music)

CONCERT OF THE YEAR

Lea Salonga, the 40th Anniversary Concert (Lea Salonga)

DUO/GROUP CONCERT OF THE YEAR

Doble Dekada: Ang Soundtrack ng Buhay Mo (Aegis)

MALE CONCERT PERFORMER OF THE YEAR

Ogie Alcasid (OA 30th Anniversary Concert)

FEMALE CONCERT PERFORMER OF THE YEAR

Morissette Amon (Morisette A Musical Journey)

POP ALBUM OF THE YEAR

Until I See You Again (Alden Richards/GMA Records)

MALE POP ARTIST OF THE YEAR

Marlo Mortel and Erik Santos (tie)

FEMALE POP ARTIST OF THE YEAR

Janah Zaplan

MALE POP ARTIST OF THE YEAR – PEOPLE’S CHOICE

Joaquin Garcia

FEMALE POP ARTIST OF THE YEAR – PEOPLE’S CHOICE

Julie Anne San Jose

NEW MALE RECORDING ARTIST OF THE YEAR

Gari Escobar and Garret Bolden (tie)

NEW FEMALE RECORDING ARTIST OF THE YEAR

Via Ortega and Jayda Avanzado (tie)

NEW GROUP ARTIST OF THE YEAR

This Band

ROCK ALBUM OF THE YEAR

Alon (Hale/Warner Music Philippines)

ROCK ARTIST OF THE YEAR

Sponge Cola

R&B ALBUM OF THE YEAR

Hanggang Dito na Lang (Jaya/Star Music)

R&B ARTIST OF THE YEAR

Young JV

RAP ARTIST OF THE YEAR

Ex Battalion

ACOUSTIC ARTIST OF THE YEAR

Juris (Say That You Love Me)

NOVELTY SONG OF THE YEAR

Dahil Kasama Mo Siya (Vice Ganda)

NOVELTY ARTIST OF THE YEAR

Mojack Perez

FOLK/COUNTRY RECORDING OF THE YEAR

Start All Over Again (John Rendez)

DANCE RECORDING OF THE YEAR

Chambe Chambe (Alex Gonzaga)

REVIVAL RECORDING OF THE YEAR

Don’t Know What to Say, Don’t Know What to Do (Joaquin Garcia) and Handog (Jojo Mendrez) (tie)