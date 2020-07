“Rich Asuncion, ibinahagi ang bagong buhay sa Australia”

Bagong buhay, bagong career na rin ang sinisimulan ni Rich Asuncion ngayon sa Australia.

Inspirasyon ngayon sa karamihan ang ibinahagi ng beauty queen-actress na si Rich Asuncion na kasalukuyan naninirahan sa Australia.

Sa isang mahabang social media post, ibinahagi ni Rich ang unti-unti niyang pag-abot sa kanyang pangarap kasabay ng kaniyang sinisimulang buhay sa Australia kasama ang anak at ang asawang Filipino-Australian Rugby player na si Benjamin Mudie.

“Simulan natin ang post na ito nang masaya. Napakasaya ko ngayong araw dahil natanggap ko na ang una kong sweldo, at sa wakas ay di na ako nalulugmok sa lungkot. Malaking bagay ‘to dahil sa panahon ngayon ang hirap humanap ng dahilan para sumaya. Lalo pa at nag-adjust palang ako dito sa Australia,” bungad ni Rich sa kanyang IG post.

Dito ikunuwento rin dating aktes ang kaniyang ginawang adjustment sa buhay sa ibang bansa kabilang na ang pagiging positibo sa mga oportunidad na naghihintay para sa kaniya doon.

“Tagal ko rin naghanap ng work. Kailangan mo yun dito dahil pag sa bahay ka lang mas lalo kang malulungkot. Marami naman kasing opportunities dito basta di ka lang mapili. So yun na nga, dahil di na ko ako nagpaka-choosy, sinubukan ko na ang pag wi-waitress. Casual job at a restaurant,” sabi pa niya.

Bilang isang dating showbiz personality, aminado si Rich na hindi naging madali ang pagpapalit niya ng karera at tanggapin ang pagbabago sa mundong kaniyang ginagalawan.

“Nung una nahirapan ako tanggapin pero narealize ko ngayon, ano naman ang masama dun. Part pa rin naman sya ng Tourism course na kinuha ko sa UP. At wala akong karapatan maginarte kasi nabigyan ako panibagong chance to start anew,” aniya.

Malayo man sa kaniyang nakagisnan na trabaho bilang showbiz personality, naniniwala rin si Rich blessed pa din siya para sa mga dumarating na pagkakataon sa kaniyang buhay.

“My point here is, I know most of us will need to adjust to a new different life after this pandemic. And that’s not all that bad. To be able to survive through this is already a blessing. As hard as it may seem, look for the silver lining. Hold on and say I am still a champion. Be grateful because some people have lost more than you already have,” aniya pa.

Dahil sa kaniyang determinasyon at pangarap para sa kinabukasan ng pamilya, nasimulan na rin ni Rich ang pagbabalik niya sa pag-aaral at magsisimula na rin sa full time job sa isang day care center.

“Sa ngayon ay tanggap ko na at masaya na ko sa bago kong buhay kasama ang aking pamilya. Nakapag-enrol na rin ako to continue my studies and last week, I was offered a full-time job at a Daycare where I can work closely with Bela,” sabi pa niya.

“Life is indeed a journey full of highs and lows but you should never stop moving and you always keep moving forwards,” pahayag pa ni Rich.

Sa huli, proud din na ibinahagi ni Rich na pinaplano na nila ng mister ang pagbuo sa kanilang dream house sa Australia.

Nagsimulang gumawa ng pangalan si Rich bilang isa sa mga contestant ng artista search na StarStruck noong 2007. Taong 2009 naman nang sumabak siya sa Binibining Pilipinas kung saan nasungkit niya ang first runner up.