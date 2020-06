“Richard Gomez, nagbigay ng payo kay Sharon Cuneta sa cyberbullying sa kanya at kay Frankie Pangilinan”

Richard Gomez, nagsalita din sa balak ni Sharon Cuneta na sampahan ng kaso ang dating kaibigan na reporter.

Photo credit: @reallysharoncuneta, @richardgomezinstagram and @frankiepangilinan IG

Sa Facebook Live ni Ogie Diaz habang kausap niya si Richard Gomez ay tinanong siya nito kung ano ang maibibigay niyang advice kay Sharon Cuneta sa mga pinagdadaanan nito ngayon partikular na yung insidenteng nangyari kay Frankie Pangilinan at sa pambu-bully sa kanilang pamilya.

Ani Richard, “Yon ang problema, kasi sa social media anybody can just post anything –– pag-post ng opinyon nila, post ng galit nila. Siguro tayong mga artista, we have to accept the fact na mayroong may gusto sa atin at mayroong ayaw.”

“So minsan, masakit at napupuno ka na, kahit naman ako sumasagot ako sa mga ganyan. Tao rin tayo na nasasaktan, taong may damdamin kahit naman ako madaling mapikon, so, ang ginagawa ko kung kaya ko silang i-delete, dini-delete ko sila, kung kaya so silang i-block, bina-block ko sila,” dagdag pahayag ni Goma (palayaw ni Richard).

Maging ang tungkol sa planong pagdedemanda ni Sharon sa showbiz reporter at dating kaibigan na si Ronald Carballo ay napag-usapan din nina Ogie at Richard.

“That is her right kung ano ang gusto niyang ikaso. Pero parang nakita kong humingi na yata siya ng paumanhin, well it’s her right,” matipid niyang reaksyon.

Nagbigay din ng pahayag si Richard kung babalikan pa ba niya ang pag-arte ngayong abala na siya bilang mayor ng Ormoc City.

Lahad ng aktor, “Kung tapos na ako dito sa politika, oo naman. Ang kagandahan kasi ng artista, simula bata hanggang sa tumanda ka, there is always a role na babagay sa ’yo.”

Sa tanong naman ni Ogie kung wala ba talaga siyang naging anak sa ibang babae noon bago sila nagpakasa ni Lucy Torres ay biglang napaisip si Richard.

“Alam mo, sa totoo lang, binalikan ko lahat ‘yun. Inisa-isa ko, tiningnan ko kung mayroon akong napunlaan ba, awa ng Diyos waley,” natatawang pag-amin ng aktor.