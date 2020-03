“Richard Quan tuluy-tuloy ang panawagan ng tulong sa gitna ng COVID-19 crisis”

Richard Quan, humihingi ng tulong sa gitna ng tumitinding situasyon dahil sa COVID-19.

Isa ang award-winning aktor na si Richard Quan sa nagpapakita ng malasakit sa mga kababayang Pilipino na dumaranas ng matinding pangangailangan dahil sa Luzon Lockdown due to COVID-19 crisis.

Bahagi si Richard ng binuong grupo ni Ice Seguerra na Volunteer Corps PH. Tumutulong ang actor at iba pang indibidwal na mag-repack ng relief goods at mag-deliver ng food packs sa mga mahihirap na pamilya sa iba’t ibang lugar sa Metro Manila.

Panawagan ng aktor through Messenger na ipinadala niya sa amin, “Leo, need help, pls ask for help sa mga kababayan natin, or share our call for help… Chaotic sa battleground, daming gutom.

“Crucial ang next 5 days or until bumaba budget ng government at makarating sa tao. They can message me. Salamat. Hindi na tayo kakailanganin ng bayan na katulad ng ngayon, eto na yun. Salamat.”

Nakakasalamuha ni Richard ang mga taong inaabutan nila ng tulong sa mga lugar na tinatawag niyang “battleground” at aniya, ramdam niya ang paghihirap ng mga ito.

“Matindi ang sitwasyon. I can tell you kung gaano ka-desperate yung sitwasyon sa battleground,” wika pa niya.

“Marami pong kababayan natin ang desperate ang situation… Nakita ko at nakausap sila… By the hour po ang pag-deteriorate ng situation nila.

“I’m encouraging everyone to HELP in whatever capacity u can WITHOUT breaking SAFETY PROTOCOLS… remember: We are spreading LOVE not the virus,” panawagan ng aktor.

May panawagan din si Richard sa iba pang mga kasamahang artista sa industriya ng showbiz.

“Sa mga kapwa ko artista… celebrity, if you can find time, o kahit simpleng pagpu-post lang… obviously, karamihan sa mga kapwa artist natin, wala doon sa battleground.

“Kahit yung simpleng pag-post lang na hikayatin ang mga kababayan nating tumulong in whatever capacity they can, malaking-malaking bagay na po iyon,” lahad pa niya.

Para sa mga gustong magbigay ng tulong ay bisitahin n’yo lang ang Volunteers Corps PH sa Facebook, o kaya ay kontakin mismo si Richard at Ice sa kanilang Facebook at Instagram account.