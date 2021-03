“Rita Avila proud to work with her director husband FM Reyes: ‘Maingat kami na mapagbintangan ng kung anu-ano’”

‘Ang Sa Iyo Ay Akin’ actress Rita Avila talks about working with her husband on the set of their Kapamilya drama series.

As the Kapamilya drama series Ang Sa Iyo Ay Akin nears its finale this month, cast member Rita Avila shared what she finds most memorable about the project.

“Yung fact na naka-join ako sa napakagandang show sa time ng pandemic, working with all these beautiful and talented actors. Yun yun eh. Siyempre nagduda ako sa sarili ko kung makakapantay ako sa kanila because I’ve already been watching them nung book one. Andun yung kaba sa pagpasok pero nung nakapasa po, yun yung hindi nakakalimot. Yung nakapasa ka with flying colors and kasama ka sa isang napakagandang soap. Iba ito sa regular taping natin nung araw. Dito talagang nagsama-sama kami araw-araw,” she said.

Working on the same set as her husband FM Reyes (who is one of the directors of Ang Sa Iyo Ay Akin along with director Avel Sunpungco), Rita said they don’t give each other any special treatment on the set.

“Trabaho talaga kami. Maaaring hindi maniniwala yung ibang tao pero trabaho kami. Pagdating sa set may usapan kami na siya si direk, ako si Rita. Ang tawag nga niya sa akin sa set Rita Avila eh. And professional kami. Maingat kami na mapagbintangan ng kung anu-ano just because mag-asawa kami.

“At ayokong may maramdaman yung iba kong katabing artista na iba yung turing sa akin just because asawa ako. Eh hindi naman kami ganung tao ni direk FMR. We know kung saan kami nakatayo, we know our responsibilities bilang director siya at ako bilang artista.

“Ang maganda ay mas namulat ang mata ko sa hirap ng trabaho ng staff. Siyempre nung baguhan ako ang alam ko lang na bigat ng trabaho ay yung trabaho ko. Hindi ko akalain na ang bibigat pala ng trabaho ng production staff,” she said.

Now that the series is on its last two-week run, Rita said there are lots of exciting scenes to look forward to leading up to the finale.

“Yun yung maganda sa soap, lahat may moments na mag-standout. Lalo na ngayong pa-ending, nakakakilabot. Everybody talaga will make you cry. Abangan nila na mag-ramble yung apat na mga babae dito. Si Iza (Calzado), si Jodi (Sta. Maria), si Ms. Maricel (Soriano), at ako. Last scene yun na magkakasama kaming apat pero bonggang bongga. Kaya talagang kailangan tapusin ninyo ito at hindi ko kayo titigilan. Papakuluin ko pa ang mga dugo ninyo,” she added.