“RK Bagatsing, madaming pinagdaanang rejections bago nagkaroon ng showbiz career”

Tinulungan daw si RK Bagatsing ng kanyang kuyang si Raymond Bagatsing noong panahong depressed siya at di makakuha ng projects.

Hindi naging madali para kay RK Bagatsing ang pasukin ang showbiz kahit pa kapatid siya ng magaling na aktor na si Raymond Bagatsing. Sariling kayod daw ang kanyang ginawa para makapasok sa showbiz.

Pagkatapos ng kanyang mga pinagdaanan ay nakilala na rin sa wakas si RK bilang isa sa mahuhusay na aktor ng industriya. Ngayon ay muli siyang bibida sa Regal Entertainment movie na Us Again kasama si Jane Oineza pagkatapos niyang gawin ang Cuddle Weather with Sue Ramirez last year.

“Na-experience ko lahat ng rejections, ang dami kong pinagdaanan bago ko na-penetrate ang showbiz,” pahayag ni RK.

Kasama raw sa pinagdaanan niya noon ang mag-audition sa reality show na Pinoy Big Brother ng ABS-CBN.

“Lahat ng auditions pinuntahan ko. Pumila ako sa PBB ( Pinoy Big Brother ) pero hindi ako nakuha. A lot of times, na-discourage ako, pero I kept going. Sabi ko, someday, makukulitan din sa akin ang universe,” kuwento pa ng aktor.

Habang hinahanap ang lugar niya sa showbiz ay tinulungan naman daw siya ng Kuya Raymond niya.

“Sabi niya sa akin, ‘Okay lang yan, that’s part of your growth, part of your experience, and eventually, makukuha mo rin ang break mo.’ Tinandaan ko yon.

“Mas naging madali kasi ang pagpasok ni Kuya sa showbiz. Nag-commercial siya then tuluy-tuloy na. Sinabi naman niya, magkaiba ang tinahak namin na landas.

“Kasi may times na sobrang depressed na ako. Hindi na ako makakuha ng projects. Tinulungan naman niya ako,” wika pa niya.

Kinuha na rin ng press ang reaksyon ni RK sa mga naging pahayag noon ni Raymond tungkol sa kanyang gender orientation. Naging very controversial kasi ang pag-amin noon ni Raymond sa presscon ng isang pelikula na pareho siyang “nagkakagusto” sa babae at lalaki.

Paliwanag ni RK, “Kilala ko kasi si Kuya. Napakalalim niyang tao. So, I think, hindi ko ma-pinpoint kung ano ang gusto niya na i-put across kasi hindi ko rin nabasa yung mga interview sa kanya.

“I guess, I have to talk to him about that. Hindi naman ako puwedeng mag-comment sa something na hindi ko alam. Sobrang lalim niya.

“May sarili akong lalim, but not in a way na… kasi marami siyang pinagdaanan. Ahead siya sa akin, mas marami siyang experiences, mas marami siyang napuntahan.”

Samantala ,ipapalabas na ang Us Again sa mga sinehan on February 26.