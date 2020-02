“RK Bagatsing urges fans not to post spoilers of his film ‘Us Again’”

‘Us Again’ star RK Bagatsing plays leading man to Jane Oineza in the new Regal Films project.

For his latest big screen project, RK Bagatsing admitted he is happy to have the support of his older brother Raymond who also attended the Us Again premiere night last February 24. “Siyempre idol na idol ko siya eh. Lumaki ako na tinitingala siya. And tinulungan niya ako ng napakaraming beses sa career ko, sa acting, sa lahat. So nakakataba naman ng puso kung yun ang sinabi niya,” he shared.

In Us Again, RK plays the role of aspiring artist Mike who falls in love with his girlfriend’s best friend Marge (played by Jane Oineza). “Pag pinapanuod ko yung ginagawa ko, kinakabahan ako eh. Pero nung nanuod kami kanina na kasama namin yung audience na nakikita yung iba’t ibang feelings na pinapakita ni direk Joy (Aquino), parang muntik na ako maiyak kanina dun sa isang part. Pero yun nga, proud ako. The whole time na nag-po-promote kami, gusto namin sabihin na kung tingin niyo alam niyo na yung storya, hindi pa. So parang it’s something din na gusto natin sa ginagawa nating pelikula na outside the box,” he explained.

The Regal Films romantic drama also includes some unexpected twists in the story that RK feels the Filipino audience is ready for. “Feeling ko naman ang viewers always ready sa ipapakita natin eh. So I think it’s about time na lawakan pa natin yung mga binibigay natin sa kanila and now is the best time kasi nakita naman natin na maganda yung reception. So nagulat sila and nagustuhan nila and nakakataba ng puso yun. I think lahat naman tayo ginagawa natin ito para sa mga manunuod. So kung masaya sila then I think we should go that way,” he said.

RK’s only request for those watching the movie is not to spoil it for the others who have not seen it yet. “Ang hinihiling namin sa lahat ng manunuod, sana pag napanuod niyo tulungan niyo kaming mag-promote pero sana yung storya walang spoilers para mabigyan natin ng pagkakataon yung ibang manunuod na maramdaman din kung ano yung naramdaman natin habang pinapanuod natin. Sana no spoilers sa lahat,” he added.