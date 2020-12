“Robi Domingo reveals his most memorable moments inside the PBB house: ‘Ang laki ng disiplinang nakuha ko’”

‘Pinoy Big Brother Connect’ host Robi Domingo looks back on his most challenging and unforgettable moments inside the PBB house.

As one of the nine celebrity hosts of Pinoy Big Brother Connect this year, Robi Domingo said he is happy to be back doing hosting duties with fellow PBB alumni Bianca Gonzalez, Kim Chiu, Richard Juan, Enchong Dee, main host Toni Gonzaga and his new co-host Melai Cantiveros-Francisco.

“Ang magic ng PBB is yung personality ng mga housemates plus yung interaction nila. So depende kung sino yung baka magka in-love-an sa loob. Hindi ko pa sigurado kasi ang interesting lang ng mix natin,” he shared.

READ: Robi Domingo, excited to be part of ‘PBB Connect’

READ: Robi Domingo, Kim Chiu, and more former housemates to host upcoming ‘PBB Connect’

After his stint as a teen housemate in 2008, Robi said he has learned a lot of valuable life lessons inside the Pinoy Big Brother house.

“I just have to encourage everyone and say na may mga lessons sa buhay na hindi mo natututunan sa paaralan. The best thing na natutunan ko sa PBB ay yung pakikisalamuha sa iba’t ibang tao sa iba’t ibang pinanggalingan. With all due respect sa eskuwelahan kung saan ako galing, pero mas nabuo yung character ko nang makasama ko ang iba ibang personalidad na galing sa iba’t ibang walks of life sa iisang bahay. At dun hinarap namin ang iba’t ibang challenges at natuto kami, hindi lang maging tao, kundi kung ano yung ibig sabihin ng pagpapakatao,” he explained.

READ: Meet the 9 hosts of ‘Pinoy Big Brother: Connect’

Shop at LAZADA’s 12.12 After Party Sale

The 31-year-old host also revealed his most memorable and challenging moments during Pinoy Big Brother: Teen Edition Plus. “Siyempre yung military week. But I am not sure kung baka payagan kasi kailangan ng matinding quarantine eh. Mga sundalo nag-te-train sa kanila araw-araw. pero ang laki ng disiplinang nakuha ko nung pumasok Kapamilya natin from our military para subukin yung capacity namin and patience namin. Pero preparation kasi yun bago kami napunta dun sa Palawan I think for our season. Very memorable sa akin yun. Kung hindi man, I think yung matinding punishment na gusto kong ma-experience ng kahit sino ay magbilang nung bigas using chopsticks isa isa. Dahil yun kay Alex Anselmuccio. Yung may nangyaring gupitan. Nalaman ko after the season na ang PBB family nakisama sa amin. Even si direk Lauren (Dyogi) nagpakalbo daw. Kaya maganda at naalala ko yung mga pangyayari sa season na yun,” he says.