“Rosanna Roces, na-hack ang Instagram account kaya naudlot ang online food business”

Hindi nawawalan ng trabaho si Rosanna Roces kahit ngayong panahon ng pandemic. Ratsada siya sa movie projects at kung anu-ano pa.

“Mahirap ang buhay, buti na lang nakapag-ipon ako from Los Bastardos , Pamilya Ko . Pero siyempre, kung palabas nang palabas mauubos din. Pero pag magwo-worry na ako, may dumarating na project,” simulang pahayag sa amin ni Rosanna.

Natapos nang gawin ni Osang ang pelikula ng Viva Films na Paglaki Ko Gusto Kong Maging Pornstar. Kasama niya sa movie sina Ara Mina, Maui Taylor, at Alma Moreno. Si Darryl Yap ang director ng pelikula na dalawang linggong kinunan sa Subic.

Aminado ang dating sexy actress na namomroblema siya sa dubbing ng pelikula dahil hindi raw siya techie.

“Nagiging ano nga ngayon yung dubbing. Dapat tapos na noong last week pa. Pero dahil sa pagda-dubbing-an namin, may nagka-COVID, pinapadala lang sa amin iyong ida-dub.

“Ang hirap! Kasi, hindi kami techie ni Bless (partner ni Osang). Paano mo ito ida-dub? Susundan? Ang hirap. Nahirapan ako,” pag-amin pa niya.

Dugtong ni Osang, “So, sabi ko kay Direk, ‘Direk, sa ganitong ano ay talo talaga ako ni Ara Mina!’ Kasi nga, nakapag-dub siya. Bobo talaga ako sa ano, hindi ako techie. Kaya hintayin ko nang ma-quarantine muna lahat. Diyan ako sa studio,” natatawang kuwento ni Osang.

Natapos na rin niya ang Pinoy BL series ni Direk Adolf Alix Jr. na Happenstance. And very soon, naibulong niya sa amin na pipirma siya ng management contract sa isang malaking kompanya.

Bakit nga ba hanggang ngayon ay marami pa ring kumukuha sa kanya? Ano ba ang kanyang sikreto?

“Hindi ko alam. Ano sa palagay mo? Hindi ko alam, eh,” tugon niya sa tanong namin.

Sabi namin sa kanya, “Mahusay ka kasing aktres.” Na sinuklian lang niya ng matamis na ngiti.

“Yon naman ang pinanatili ko kahit nung si Adolf (Alix) na lang yung kumukuha sa akin, na siya na lang yung nagtitiyaga,” lahad niya.

“Dumating pa ako sa point na nagpababa ako ng TF makasama lang sa pelikula, yung ganun. Ngayon, iba na uli ang presyo ko. Hahaha!” sabay tawa niya nang malakas.

Samantala, sinubukan din ni Osang ang mag-online business ng pagkain habang quarantine pero hindi raw ito nagtagal.

“Natuto kaming magnegosyo ni Grace (anak niya). Nagluto ako, yung Timplada. Kaming dalawa lang. Siya ang namamalengke, ako ang nagluluto.

“Kaldereta, baby roast beef. Ahh, pag seafoods galore, iyong steamed fish, pusit na adobo, saka gambas. Ang hirap pag iba-iba! Dapat pala, may schedule, kundi, nakakahilo.

“Kaso, na-hack ang IG ko. Nandoon lahat ng kustomer, bad trip!” bulalas niya sa tunay na dahil kung bakit hininto na niya ang food business.