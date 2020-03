“Roxanne Barcelo, bigay todo sa intimate scene sa ‘Fluid’”

Kapwa babae Ang ka intimate scene in Roxanne Barcelo sa ‘Fluid’ ng iWant.

Challenging kung ilarawan ni Roxanne Barcelo ang kanyang bagong role na ginagampanan sa Fluid project ng iWant.

Dito, naikuwento ng aktres na magkakaroon siya ng intimate scene sa kapwa babae na ginagampanan naman ng Pinay beauty queen na si Ann Colis. Sa bagong proyekto, nasubok rin daw ang kanyang kakayanan bilang aktres.

“You have to be moldable and be directed every way possible. Masasabi ko na kinalimutan ko talaga ang sarili ko as Roxanne to this one all out talaga,” sabi pa niya sa press.

Hindi rin napigilan na bumigay ni Roxanne sa kanyang eksena kasama si Al Tantay kung saan bumalik sa kanyang alaala ang namayapang ama.

“Kagabi lang ako nakaakap ng always like my dad… sobra akala nga nila pinapagalitan ako ni direk eh di naman kasi na explain sa kanila… nag ri-reading kami ni direk Al… hindi ako makapag salita sige take na take na!” malungkot na pahayag ni Roxanne.

Magsisimulang mapanood ang Fluid sa iWant simula ngayong March 13.