“Ruffa Gutierrez, umaming na-intimidate kay Eula Valdes”

“Talagang takot na takot ako.”

Ito ang pag-amin ng actress-host na si Ruffa Guiterrez sa kanyang naramdaman nang malamang makakatrabaho niya ang veteran actress na si Eula Valdes sa seryeng “ Love Thy Woman .”

Sa ikalawang episode ng kanyang online show na “ Love Thy Chika ” Linggo, Mayo 24 kung saan tampok ang huli bilang guest, inamin ni Ruffa na na-intimade o natakot siya kay Eula dahil umano sa bali-balitang mataray ito sa set.

“The first time that actually nag-taping tayo, talagang takot na takot ako,” ani Ruffa. “Kasi everybody was saying talagang napakahusay mo and at the same time, mataray ka daw sa set. May mga nagsasabing ganun.”

“That’s why the first time, ‘Hello, hi.’ Even if naging boyfriend mo si Kuya Monching noong araw nung panahon ng ‘Bagets.’ Siyempre nasa States pa ako noon so hindi ko alam,” dagdag pa niya.

Si Monching, o mas kilala bilang Ramon Christopher, ay kapatid ni Ruffa sa amang si Eddie Gutierrez.

Ngunit ayon kay Ruffa, hindi umano ito ang naging kaso sa kanyang naging karanasan na makatrabaho si Eula sa “ Love Thy Woman .”

“You were very friendly and very helpful sa set so maraming salamat sa iyo,” ani Ruffa.

Ayon naman kay Eula, madalas siyang kinatatakutan dahil umano sa kanyang mataray na looks.

“Ang dami kasi talagang natatakot sa akin. Unang kita pa lang nila sa akin, nai-intimidate sila,” aniya.

“Siguro yung mata ko, mataray kasi talaga yung mata ko. Kaya pinapabilog ko iyan para hindi masyadong magmukhang mataray,” patuloy pa niya.

Panoorin ang buong episode dito:

[embedded content]