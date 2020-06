“Ryan Agoncillo and Judy Ann Santos show compassion to hateful online troll”

This is how Ryan Agoncillo and Judy Ann Santos treated an online troll who was bad-mouthing Ryan and their family.

Ryan Agoncillo and Judy Ann Santos chose to show compassion when they dealt with an online troll recently.

The said netizen was bad-mouthing Ryan and his family on Instagram but the television host and his wife decided to be calm and understanding with their responses.

“Ang taong nanakit kadalasan may pinagdadaanan pero walang umiintindi at patuloy na nasasaktan. Kung ito ang paraan mo ng pagtawag ng pansin, sige paglalaanan kita ng panahon baka sakaling gumaan ang pakiramdam mo. Dito natin itigil ang sakitan. Anong problema? Maaring dito ka sumagot o kahit mag DM ka. Pakikinggan kita,” Ryan told the said online troll.

Meanwhile, Juday advised the netizen to stop hiding from random online accounts and remarked that they are willing to lend an ear to the netizen.

READ: Judy Ann Santos celebrates daughter Luna’s ‘quarantined’ Moving Up day with family

“Wag kang magtago sa iba’t ibang account. Anong nagagawa sa’yo ng mga masasama at masasakit na salita laban sa asawa ko at higit sa mga magulang niya na magulang ko na rin?” the actress said.

She added, “Pero tama si Ryan, baka kailangan mo ng taong papansin sa’yo. Eto, pinapansin ka na. Baka sakaling sa paraang ito makaramdam ka ng may mga taong makikinig sa sentimyento mo.”