“Ryza Cenon, minsan nang nawalan ng pag-asa na magkaka-anak”

Ryza Cenon, wala sa plano ang pagpapakasal sa ngayon.

Wala pa sa plano ni Ryza Cenon ang magpakasal sa boyfriend niyang cinematographer na si Miguel Cruz kahit meron na silang anak – si Baby Night – na isinilang noong October 31, 2020.

Ito ang inamin ng aktres sa virtual presscon ng Viva Entertainment para sa latest project ni Ryza na Bella Bandida.

Ani Ryza, “Hindi pa po, eh. Matagal pa po yon…matagal pa po. Focus muna po sa baby first. Napapag-usapan naman po namin ang kasal, pero hindi muna po, yung sa baby muna po.”

Hindi ba siya natatakot na parang walang security dahil hindi pa sila kasal ng ama ng kanyang first baby?

“Ah, hindi naman. May tiwala naman po ako kay Miguel,” tugon agad niya.

May problema sa matres si Ryza. Inverted daw ang kanyang uterus at muntik na siyang hindi magbuntis.

“Nawalan na ako ng hope na magkakaanak ako, eh. Inverted po kasi yung uterus ko, so hindi po ako basta-basta makakabuo,” lahad niya.

Patuloy ng aktres, “Meron palang pag-asa, may hope pala basta huwag ka lang mag-give-up. Kaya ko palang maging isang ina. Yung feeling na nailabas mo siya.

“Kasi nag-i-struggle na po talaga ako noon, kasi one hour delivery na po siya at pagod na pagod na po ako tapos umiiyak na ako. Sabi ko, ‘Ayoko na, ayoko na.’ Pero kinaya ko para sa kanya.”

Pinilit din daw niya ang normal delivery dahil mahal pag caesarean.

Natatawa niyang kuwento, “Ayaw ko kasing ma-CS kasi mahal. Hahaha. Kailangan normal ‘to para mura. Hahaha!”

Balak pa ba niyang magkaanak ulit kahit delikado ang kanyang magiging pagbubuntis?

“Nag-decide po kami na isa lang. Kasi naisip po kasi namin na parang habang tumatagal siyempre pamahal nang pamahal yung tuition (fee). Yon agad ng nasa isip namin, di ba?

“Kasi tumitingin po kasi kami ng mga insurance para kay Baby Night, nakita ko yung presyo na ngayon pa lang ganito na yung presyo ng mga tuition. Paano pa paglaki niya?

“Mas gusto namin na mag-focus na lang muna sa kanya. Kung mabigyan man, or nagulat kami na magkaka-baby ulit, okey naman po. Pero ang plan po talaga namin is one lang,” paliwanag ng aktres.

Kasama ni Ryza sa Bella Bandida sina AJ Muhlach, Sarah Jane Abad, Josef Elizalde, at marami pang iba. Mapapanood ang first ever action movie ni Ryza simula November 25.