“‘Salamat sa pagdaan sa buhay ko’: Kakai Bautista, binalikan ang alalala kay Mario Maurer”

Masayang binalikan ni Kakai Bautista ang mga ‘di niya malilimutang samahan kasama ang mga naka-trabaho sa proyekto.

Makalipas ang walong taon simula ng maipalabaas ang Suddenly It’s Magic ni Erich Gonzales kasama ang Thai actor at superstar na si Mario Maurer, muling binalikan ng singer comedian at aktres na si Kakai Bautista ang isa sa mga alalala ng kanilang nabuong samahan sa proyekto.

Sa kaniyang Instagram post, muling ibinahagi ni Kakai ang isang clip ng ng kanilang naging pag bisita sa Gandang Gabi Vice kung saan tila napatulala sa kaniya ang Thai actor habang inaawit ni Kakai ang theme song ng pelikula.

Sa bahagi ng caption ni Kakai, inilahad niya ang pasasasalamat sa mga alalala para sa mabuti nilang pinagsamahan ni Mario Maurer.

“𝙻𝚘𝚛𝚍 𝚃𝚑𝚊𝚗𝚔 𝚢𝚘𝚞, 𝚃𝚑𝚒𝚜 𝚖𝚊𝚍𝚎 𝚖𝚎 𝚜𝚖𝚒𝚕𝚎 𝚝𝚘𝚍𝚊𝚢. 𝚈𝚘𝚞 𝚔𝚗𝚘𝚠 𝚑𝚘𝚠 𝚝𝚘 𝚎𝚊𝚜𝚎 𝚖𝚢 𝚙𝚊𝚒𝚗 𝚋𝚢 𝚜𝚒𝚖𝚙𝚕𝚢 𝚛𝚎𝚖𝚒𝚗𝚍𝚒𝚗𝚐 𝚖𝚎 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚃𝙷𝙴𝚁𝙴 𝚒𝚜 𝚜𝚝𝚒𝚕𝚕 𝚂𝚘 𝚖𝚞𝚌𝚑 𝚐𝚘𝚘𝚍 𝚒𝚗 𝚝𝚑𝚒𝚜 𝚠𝚘𝚛𝚕𝚍. 𝙼𝙰𝚁𝙸𝙾 𝚠𝚊𝚜 𝚛𝚎𝚊𝚕𝚕𝚢 𝚔𝚒𝚗𝚍 𝚊𝚗𝚍 𝚊𝚞𝚝𝚑𝚎𝚗𝚝𝚒𝚌. 𝙷𝚎 𝚠𝚊𝚜 𝙶𝚘𝚘𝚍 𝚝𝚘 𝚖𝚎 𝚞𝚗𝚝𝚒𝚕 𝚝𝚑𝚎 𝚎𝚗𝚍. 𝙸’𝚟𝚎 𝚜𝚎𝚎𝚗 𝚜𝚘 𝚖𝚞𝚌𝚑 𝚘𝚏 𝚑𝚒𝚖 𝚝𝚑𝚊𝚝 𝚘𝚝𝚑𝚎𝚛 𝚙𝚎𝚘𝚙𝚕𝚎 𝚑𝚊𝚟𝚎 𝚗𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚜𝚎𝚎𝚗. (𝚂𝚒𝚐𝚞𝚛𝚘) 𝙸 𝚊𝚖 𝚏𝚘𝚛𝚎𝚟𝚎𝚛 𝚐𝚛𝚊𝚝𝚎𝚏𝚞𝚕. 𝙰𝚗𝚐 𝚜𝚊𝚛𝚊𝚙 𝚗𝚐 𝚏𝚎𝚎𝚕𝚒𝚗𝚐 𝚗𝚊 𝚔𝚊𝚙𝚊𝚐 𝚗𝚊𝚊𝚕𝚊𝚕𝚊 𝚔𝚒𝚝𝚊, 𝙿𝚞𝚛𝚘 𝚖𝚊𝚜𝚊𝚢𝚊 𝚕𝚊𝚗𝚐 𝚗𝚊𝚐𝚙𝚊𝚏𝚕𝚊𝚜𝚑 𝚜𝚊 𝚞𝚝𝚊𝚔 𝚔𝚘,” ani Kakai sa post.

“𝚂𝚊𝚕𝚊𝚖𝚊𝚝 𝚜𝚊 𝚙𝚊𝚐𝚍𝚊𝚊𝚗 𝚜𝚊 𝚋𝚞𝚑𝚊𝚢 𝚔𝚘,” pahayag pa ni Kakai sa IG Post.

Kaya naman sa naging panayam ng PUSH at Cinema News, isa sa naitanong kay Kakai ay kung ano nga ba ang kahulugan ng kaniyang social media post.

“Kasi mga may kumakalat sa Facebook tapos marami nag PM sa akin na hindi ako aware na nilabas pala ang isang clip sa GGV ng ABS sa Facebook page, tapos ayun nga ‘yung kumanta ako, nag-guest kami sa GGV para sa promo namin sa Suddenly it’s Magic,” tugon ni Kakai.

Aniya pa, sabay na rin ng kaniyang pinagdaanan na sakit na COVID-19 at pagsabay ng mga isipin sa personal na buhay, isa sa na realize umano ni Kakai ang mga magagandang karanasan na pinagdaanan kabilang na ang mga kaibigan.

“Noong time na ‘yun kaya ganun ang post ko, ang dami ko iniisip mga bayarin, alam mo ‘yun ‘yung nangyari sa atin grabe noh nung pumapasok na parang ‘Lord, ano po ba?’ kasi ang dami ko rin nawalang work dahil na rin sa ganito,” sabi pa ni Kakai.

“Siyempre ikaw, ilang buwan ka nang hindi nagta-trabaho ng normal, darating at darating rin ang mga instances na kaya pa ba? Kaya pa ba natin? So noong time na ‘yun hindi naman ako down na down, parang nag ask lang ako na ‘Lord ba’t ganito?,’” ani singer comedienne.

Kaya para kay Kakai, isang magandang alalala rin ang pinagdananan kasama ang mga kaibigan sa proyekto.

“Tapos ‘yun nga nakita ko ‘yung post na yun may nag send sa akin, tapos ayun naalala ko lang ‘yung kindness niya, ‘yung sweetness niya, alam mo ‘yun?,” sambit Kakai.

“Sabi ko nga, kahit na ganito ‘yung mga naiisip natin araw-araw, sumasagi sa isip natin na mayroong mga ginagawa si Lord na way na ipaalala sa ‘yo na may mga sweet memories ka with him, his kindness ‘yung mapapangiti ka, ‘yung mga simple ways na madi-discover mo na ‘Oo nga no’ tapos mapapangiti ka makakalimutan mo ang problema mo, somehow tapos magiging hopeful ka na sa mga susunod na araw ganun lang, kaya ko siya pi-nost kasi napa smile talaga ako,” kuwento ng aktres.

Paulit-ulit man na tanungin, paulit ulit rin na nilinaw ni Kakai na naging magkaibigan lang sila ng Thai Superstar.

“Hindi talaga, magkaibigan lang kami sabi ko nga sa inyo, ang mga tao lang nagbigay ng kulay. Kasi noong time na ‘yun kung paano niya ako i-treat, kung paano niya ako kausapin, kung paano niya ako bigyan ng halaga noong time na ‘yun. Normal lang sa kaniya ‘yun e, normal lang niya ginagawa sa akin ‘yun everyday. Hindi siya unusual para sa akin,” paglilinaw ni Kakai.

Aminado si Kakai na hindi umano dumating ang punto na naisip niya ang kaniyang nararamdaman noon para kay Mario.

“Kaya that time, I wasn’t thinking na ‘baka may gusto sa akin’ ang kapal ng mukha ko para sabihin ‘di ba? Hindi ko siya naisip. Kasi normal sa kaniya ‘yun pag kinakausap niya ako normal. The way he look at me, lagi siyang nakatulala when I sing, kasi normal sa kanya. Para sa akin, normal,” sabi pa ni Kakai.

Kaya naman sa na ibahaging video, bittersweet ang kaniyang nararamdaman dahil umano sa naging panghuhusga ng mga tao.

“Alam ko na ganun siya pero noong nag-‘GGV’ nakita ng ibang tao kung paano siya sa akin and nabigla sila at hindi nila naiwasan na mag isip na ba’t ganun na in love keme eme ganun ‘di ba?,” ani Kakai.

“I treated him like a normal person, hindi ko siya ti-nreat as a superstar na kapag nakikita ko at nakikipag usap ako sa kaniya, dinu-duro duro ko yan, minsan binabatukan ko siya, alam mo ‘yung normal na kaibigan, ganun,” throwback pa niyang kuwento.

At nang tanungin kung may komunikasyon pa na sila ni Mario, ani Kakai: “Wala na. Wala na talaga alam naman natin kung bakit kasi nga ‘di ba?” pahayag pa ng singer actress.

Sa ngayon, back to work na si Kakai matapos maka recover sa COVID-19.