“Sandra Lemonon, pinutakti ng basher”

Batid man ang negative comments, mas pinipili pa rin ni Sandra Lemonon na hindi patulan ang mga ito.

Matapos ang naganap na coronation ng Miss Universe Philippines 2020 nitong Linggo sa Baguio Country Club, tila isang rebelasyon ang ibinahagi ni Miss Universe Philippines finalist Sandra Lemonon.

Sa mga social media post ni Sandra, mababatid ang tila pagsisiwalat niya ng katotohanan sa naganap na coronation night na tila base naman sa kaniyang karanasan bilang isa sa mga kandidata.

Kasunod ng social media post ni Sandra, ang pag buwelta naman mismo ni Miss Universe Philippines pageant director Shamcey Supsup-Lee sa nakapaligid na kontrobersiya sa kanilang naging desisyon na manalo sa laban ang Ilongga beauty.

Photo screen grabbed @supsupshamcey IG

At ilang araw kasunod ng trending post ng Miss Universe Philippines finalist, tila nasundan naman ito ng hindi magagandang pahayag mula sa netizens na patuloy ang pag batikos sa mga naging pahayag ng kandidata.

Sa Instagram story upload ni Sandra, makikita ang mga pahayag ng netizens laban sa kaniya.

Photo screen grabbed @sandralemonon IG

Sa caption ng beauty queen, “This is also something I’d like to put a stop to,” sabi pa niya sa post kalakip ang mga negatibong komento ng netizens laban sa kanya.

Batid rin ni Sandra ang below the belt insult ng netizens.

“People hating/bashing going below the belt &thinking that saying any of these malicious comments is okay nor they have repercussions,” sabi pa ni Sandra sa post.

Sa sumunod na IG story ni Sandra makikita naman ang all glammed look niya na may caption na “A clear conscience laughs at a false accusation,” na sinundan niya ng quote na “it’s all about timing. If it’s too soon, no one understands. If it’s too late, everyone’s forgotten.”

Photo screen grabbed @sandralemonon IG

Ang Miss Universe Philippines ay ang third attempt ni Sandra sa isang national pageant. Matatandaan na una taong 2016 ng sumabak siya sa Miss World Philippines kung saan kinilala siya bilang fourth princess. After two years, sumunod siyang sumubok sa Binibining Pilipinas 2018 kung saan nagtapos siya bilang isa sa mga top finalist.