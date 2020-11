“Sandra Seifert, ipinakilala na nga ba ang ama ng kaniyang anak? “

Nakilala si Sandra Seifert bilang Miss Philippines Earth 2009.

After long years ng pananahimik, tila kinompirma na ng ex beauty queen na si Sandra Seifert ang pagkakaroon niya ng anak sa aktor na si Cesar Montano.

Sa kaniyang recent Instagram post, ibinahagi ni Sandra ang isang picture ng kaniyang anak na si Coco na limang taon na ngayon kasama ang itinuturong ama nito noon na si Cesar Montano.

Sa uploaded picture ni Sandra, makikita ang mahigpit na akap ni Cesar sa anak ni Sandra na may caption “Love Actually” na sinundan ng blue heart at isang Christmas tree emoji at may hashtags na “Five Weeks Before Christmas”.

SCREEN GRABBED @Sandraseifert IG

Mainit na pinagusapan noon ang umano’y pagdadalang tao ni Sandra at si Cesar ang itinuturong ama.

Ang isyu ng pagdadalang tao noon ng beauty queen ay nangyari sa kasagsagan ng annulment case ni Cesar sa legal na asawa nito na si Sunshine Cruz.

Matatandaan na buwan ng Abril, taon ng 2019, nang pormal na napawalang bisa ang kasal ni Cesar kay Sunshine na ina ng kaniyang tatlong anak na babae.

Sa huling panayam sa aktor matapos ang annulment issues sa dating misis, inamin ni Cesar na hiling niya kay Sunshine ang kapatawaran nito.

Sa ngayon, kapwa masaya na sa kani-kanilang mga buhay si Sunshine at Cesar habang umani naman ng positibong komento ang naging pag reconnect ni Cesar sa kaniyang limang taon na anak.