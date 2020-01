“‘Sasabog ang social media’: Dimples Romana, excited na sa pagpapalabas ng ‘Block Z’”

Ikinuwento ni Dimples Romana ang isang aksidente niya sa eksenang may hawak siyang aktwal na shotgun sa ‘Block Z’.

Para sa Block Z actress na si Dimples Romana, isa sa mga dapat abangan ang magiging ending ng zombie movie ng Star Cinema. Sa naganap na bloggers conference nitong Miyerkules, January 15, proud na nagbigay ng opinyon si Dimples sa nabanggit na pelikulang idinirek ng critically-acclaimed director na si Mikhail Red.

“Ang pinaka-charm ng pelikula is that its going to bring you physically into those roller coaster of a scenes ng takbuhan, but also the emotions ha. Yung mabibigla kayo na oh my God—I can’t begin to tell how that ending will rock your world. I’m telling you ‘yun ang pinaka malaking pasabog ng pelikulang ‘to.

“Sabi ko nga, kapag talaga nakita nila yung ending na ‘yon, sabi ko sa’yo sasabog ang Twitter, sasabog ang social media. And I’m already telling you, you have to watch out for it,” paliwanag ni Dimples sa press.

All praises din si Dimples sa kaniyang direktor dahil sa kakaibang proseso nito sa paggawa ng pelikula.

“Ang ganda ng inooffer ng team niya. Ibang klase, ibang flavor. And I think we need that e, yung variety na ganon. So I’ve really had a blast shooting with him. He’s so chill ha. I never got the sense na para he wasn’t in control of things. That’s what you want from your director, ” dagdag ni Dimples.

Dimples Romana, may update sa mga kapamilya niyang apektado ng pagputok ng Bulkang Taal

Sa parehong conference din ay ikinuwento ni Dimples ng isang eksenang ginawa niya na naaksidente siya dahil sa gamit na shotgun. Kuwento ng aktres aktwal na shotgun ang ginamit niya sa mga eksena, at dahil sa malakas na recoil, napatumba siya habang naka-take.

“Bumabaril ako, lahat kami umaatras, habang umaatras, mapapansin niyo nawala na lang ako sa frame, kasi sa sobrang lakas ng recoil [bumagsak ako].

“Alam mo yung pagkakabagsak ko ni hindi man lang tumama yung pwet ko, talaga yung likod ko,” kuwento ng Kadenang Ginto actress.

[embedded content]

Husband of Dimples Romana rushed to the hospital again

Mapapanood ang Block Z sa January 29. Kasama ni Dimples sa cast sina Julia Barretto, Joshua Garcia, Maris Racal, McCoy De Leon, Yves Flores, at Ian Veneracion.