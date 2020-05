“Saya at Katatawanan handog ni Alex Calleja sa ‘Tawa Tawa Together’ sa iWant”

Magpasaya ang main goal ngayon ni Alex Calleja at mga kasamahang komikero kahit na may krisis sa COVID-19.

Good vibes at katatawanan ngayong Enhanced Community Quarantine ang handog ng mga komedyante sa online gag show na Tawa-Tawa Together sa pangunguna ni Alex Calleja.

Sa naganap na zoom media conference nitong Huwebes (May 21) ipinakilala ni Alex ang mga kasamahang komikero na game na game na magbato ng kanilang mga jokes sa kanilang audience na locked at home ngayong ECQ.

Kuwento ni Alex na writer din ng programa, pagbibigay saya ngayong pandemic ang kanilang nais gawin sa kabila ng mga hinaharap nating problema.

“Siyempre lahat naman tayo hirap ngayong quarantine, so itong ‘Tawa-Tawa Together’ more on nabigyan ng chance ang Kapamilya natin para may gawin din ang mga komikero katulad namin,” tugon ni Alex sa panayam.

“Ang goal talaga nito, alam mo na maraming nalulungkot talaga sa kanilang mga bahay mga Pilipinong ginagawa ng libangan ay ang manood ng TV, manood online kaya nagawa rin to, para tawa tawa together at magbigay saya,” aniya pa.

Ayon pa kay Alex, magandang pagkakataon din ito para sa mga komikero na muling ipamalas ang kanilang mga talento na magpasaya ngayong humaharap sa krisis ang bansa.

“Binuo sila kasama ang mga kids para may [pambata] yung Tawa Tawa Together. Tapos may mga komikero tayo na ang specialty ay translation tulad ng Crazy Duo. Si Rex naman, mahilig yan mag-parody gumawa ng mga kanta, tapos si Donna (Cariaga) mga hugot, si Nonong (Ballino) stand up comedy from sitcom nakasama na rin natin sila Jobert (Austria), Jolina Magdangal at may mga parating pa tayong special guest,” ani Alex.

Hindi rin daw naging challenge kay Alex ang pakikipagtrabaho sa mga kasamahan sa kabila ng ipinapatupad na ECQ sa Metro Manila.

“Actually hindi naman mahirap kasi maganda nga kasi relax kami ngayon nasa bahay kami. Maganda naman ang (distribution ng trabaho) tsaka mga komedyante lahat masaya lang at masarap ka-trabaho,” pahayag pa ni Alex.

Kasama ni Alex sa Tawa Tawa Together sina Jayson Gainza, Donna Cariaga, James Cariaga, TJ Valderama, Crazy Duo na sina (Gedent and Mang Diego) Nonong Ballinan, Komikero Sir Rex at Herbert Bautista.

May special participation din ang mga kids comedian na sina Carlo Mendoza, Enzo Pelojero, Raikko Mateo, Chunsa Jung, and Sophia Reola.

Streaming na ang bagong season ng Tawa Tawa Together sa iWant.