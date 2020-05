“Shaina Magdayao, nakiisa sa laban ng ABS-CBN: ‘Na-experience ko ang katahimikang nakakabingi’”

Sa pambihirang pagkakaton, nagpahayag ng kaniyang saloobin si Shaina Magdayao na 23-taon na sa Kapamilya network.

Kabilang ang Kapamilya actress na si Shaina Magdayao sa mga naghayag ng kaniyang saloobin sa “Laban Kapamilya” online protest nitong Martes ng gabi, Mayo 12.

Kasunod ito nang naging pagsunod ng ABS-CBN Corporation sa ‘ceast and desist’ order ng National Telecommunications Communication (NTC) noong May 5, 2020, na patigilin ang broadcasting sa TV at Radio frequency nito sa buong Pilipinas.

RELATED NEWS: ABS-CBN to go off air in compliance with NTC order

Ayon kay Shaina, ang pag-shutdown ng ABS-CBN noong May 5, ang pinaka nakakabinging katahimikan na kanyang naranasan sa kanyang buhay.

“May 5, pagkatapos po mag sign-off ng ABS-CBN, sa totoo po, ‘yun po ata ang katahimikan na na experience ko, ang katahimikan na nakakabingi,” bungad ni Shaina.

Aniya, gaya ng karamihan isa siya sa nalungkot sa pagsasara ng kaniyang itinuturing na pangalawang tahanan sa loob ng 23 taon.

“Hindi po ako makapaniwala. Natatandaan ko po, natakot ako. Bakit? Bakit ako natakot, kasi para bang lahat na lang ng pamilya sa buhay ko, lahat na lang ng parte, sa normal na buhay ko noon ay bigla na lang nawala sa kasagsagan ng pandemyang ito,” ani Shaina.

Sa kaniyang paghahayag ng saloobin, aminado si Shaina na nakakaramdam siya ng pangamba para sa kaniyang sariling kapakanan.

“Sa totoo lang, nakakatakot po ang ginagawa namin dito ngayon, nandito po kami sa harapan ninyo, ine-expose po namin ang aming mga damdamin, ang aming mga saloobin only to be bashed, only to be judged, only to be criticized dahil public figure kami,” aniya.

“Kaya ho, bilang isang tao, magdadalawang isip ka talaga kung Bakit ka magsasalita dahil ho, sa panahon ngayon, dahil parang mas madali na tumahimik ka nalang. Pero, hindi po ako patatahimikin ng konsensya ko” patuloy ng aktres.

Ayon sa aktres, bilang isang artista at public figure, hindi Ito laban ng mga artista, kundi laban ng 11 thousand employees ng ABS-CBN at kinabukasan ng mga pamilya na umaasa sa kanilang kabuhayan.

“Wag niyo na ho kaming isamang mga artista dito e, pero paano naman po ang hindi nakakapag tanong sa inyo, kaya kami nalang ho ang magtatanong, Paano ho ang trabaho nila , Paano po ang pamilya nila na binubuhay ho nila,” sambit ng aktres.

Naniniwala rin si Shaina na hindi sagot ang pansamantalang tulong na kaya nilang ipaabot sa mga kasamahan sa ABS-CBN.

“Tutulungan at tutulungan ho namin sila hanggang sa abot ng aming makakaya, pero hanggang kailan at hanggang Saan lamang ho ‘yung tulong na ‘yun, hindi po ‘yun sustainable help, hindi kagaya ng tulong na binibigay ng ABS-CBN sa mga empleyado nila,” pahayag ni Shaina.

Bukod kay Shaina, naghayag rin ng kanilang saloobin sina Angek Aquino, Angel Locsin, Jodi Sta Maria, Angelica Panganiban at Enchong Dee.