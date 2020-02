“Shanti Dope on writing new songs: ‘Yung kanta ko dapat naiintindihan ng lahat’”

Young rapper Shanti Dope is happy to be mentored by Gloc-9.

Starting off the year with his first bar tour along with fellow rapper Gloc-9 in the Padi’s Barkada Bar Tour, Shanti Dope said he is excited to perform his new songs in different bars starting this month. “Marami akong ipinagpapasalamat this year. Una dahil buhay pa ako, thankful ako sa mga dumarating at saka sa mga blessings at sa lahat. Na-excite na rin ako mag-perform ng bagong kanta ngayon kasi nung nakaraan medyo paulit ulit yung set so nakaka-inspire ng magdagdag ng mga bagong kanta kada gig,” he said during the Padi’s Point presscon held last February 24 in SM North Edsa.

Shanti said he is also happy to get the chance to work with one of his mentors Gloc-9 who also shares the same management as him. “Nagkakapalitan kami ng kaalaman tungkol sa industriya ngayon. Kumbaga nagiging balance yung nangyayari. Enjoy palagi kasi parang nagsisimula ka pa rin kinakabahan ka pero enjoy lang kasi tulad ng sabi ni sir Gloc-9 sobrang solid ng pagtanggap ng tao. Dun pa lang, sobrang thankful na rin ako. Isa siyang karangalan,” he said.

As one of the younger rappers in the industry, Shanti said he is careful when writing new material. “Gawa rin naman ako ng gawa, nakatabi lang at saka nag-aantay lang rin ako ng tamang beat at tamang timing ng pag-release kasi feeling ko lahat ng kada kanta may tamang timing ng pag-release. Nagiging maingat na lang din ako sa sasabihin ko sa simpleng term kasi hindi naman lahat maiintindihan. Iniisip ko rin ano pagtanggap ng tao pag narinig nila. Kumbaga para sa akin, hangga’t maaari, yung kanta ko dapat naiintindihan ng lahat. Kumbaga walang matatamaan, kumbaga yung totoong nangyayari lang at hangga’t maaari lalo na pag social topic, mas okay siguro kung tatalakayin yung positive at saka negative side para balanse siya. Kasi ang daming tengang sensitibo sa mga ganun,” he explained.