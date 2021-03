“Sharon Cuneta at Rosanna Roces bumubuo ng magandang friendship”

Pangarap lang noon ni Rosanna Roces na makatrabaho si Sharon Cuneta.

Makakasama ni Rosanna Roces sa pelikula ng Viva Films na Revirginized si Sharon Cuneta kaya sobrang flattered siya sa opportunity na makatrabaho ang Megastar.

“Siyempre Megastar yan. Ibang level,” masayang pahayag ni Osang sa virtual interview ng PUSH .

Patuloy pa ng aktres, “Masaya ako kasi nabigyan ako ng second wind. Kasi ang tagal ko din namang nagpahinga – mga 12 or 13 years – kaya ngayong nabigyan uli ako ng chance, sabi ko saka na ako magpapahinga.”

Singit naman ni Sharon na katabi ni Osang, “Magpapayaman tayo. Tutulungan kita,” na medyo nagpalambot ng puso ni Osang dahilan para maging teary-eyed siya.

“Basta masayang-masaya ako kasi ngayon nakakasama ko pa yung mga artista na pinapangarap ko lang makasama dati. Sa totoo lang, pangarap ko lang makasama si Megastar ngayon kasama ko na,” lahad pa ng dating sexy actress.

Excited din si Sharon na makatrabho si Osang.

“I’m really excited to work with Osang. I want to see our chemistry on screen and we might be able to make people happy then may bago akong ka-love team pag nagkataon, di ba?” sabay tawa niya.

“Marami pa kaming magagawa together kasi we’re different personalities but also the same na pareho kaming nakakatawa at luka-luka ng konti so I’m excited for what we can deliver,” dagdag pa niya.

Ayon pa sa Megastar, umaasa siya na ang pagsasama nila sa pelikula ni Osang ay simula ng isang magandang pagkakaibigan.

“Pag nakikipagkaibigan ako sa kahit sinong tao, in this case si Osang, kasi parang nagklik kami agad, so we wanna see where it will go, na puwedeng mag-grow siya, puwedeng we lose touch, but I hope we could continue to keep in touch.

“Pero ang nakikipagkaibigan hindi yung binigyan ng title na megastar. Ang nakikipagkaibigan sa kanya si Sharon, yung tao. Na kahit hindi tayo nasa harap ng kamera magkukwentuha tayo. Ganun ang magkaibigan hindi yung pag may syuting lang di ba pag pareho kayong artista,” lahad ni Shawie.

Sa IG account ni Osang ay bukambibig niya palagi kung gaano kabait si Sharon. Nakikita niya raw ito sa araw-araw na magkasama sila sa syuting ng singer-actress.

“Marami akong akala ko kaibigan noon na hanggang ngayon walang ginawa kundi hanapan ka ng butas kung papaano ka sisiraan. Ang gusto ko ngayon, sinasabi ko nga, napapaligiran na ako ng mga tamang tao. Why? Because tinanggal ko na yung mga toxic sa buhay ko, toxic na ugali ko, toxic na pamumuhay – lahat.

“Mas importante ngayon sa akin yung peace of mind. Hindi mo kasi mabibili yon, eh. Masarap magkaroon ng kaibigang katulad ni Sharon na alam mong hindi ka pina-plastic at totoong-totoo sa ‘yo,” bulalas ni Osang.

Samantala, pinasalamatan din ni Osang ang mga Sharonians na nag-follow sa ginawa niyang bagong Instagram account pagkatapos ma-hack ng dati niyang account.

“Pinost niya pala ako kasi na-hack yung isa kong IG so gumawa ako ng panibago. Three na yung account ko na yon hanggang naging 40,000 na yung followers peto eto balik na naman ako sa simula.

“Nagulat ako nung tiningnan ko nag-6,000 plus na agad. Sabi ko, ‘Ba’t ganito?’ Yon pala pinost niya ako. At saka natutuwa ako sa mga Sharonian kasi tinatanggap nila ako. Kasi alam nila yung ugali niya (Sharon), ayaw niya ng plastic na tao. At saka nung nakita niya ako, hindi mo sasabihing plastic yung reaksyon niya,” huling pahayag ng award-winning actress.