“Sharon Cuneta, bilib sa pagtulong ni Angel Locsin sa frontliners”

Binigyang papuri ni Sharon Cuneta si Ange Locsin para sa proyekto nitong tents para sa mga frontliners sa ilang ospital.

Puring-puri ni Megastar Sharon Cuneta ang ginagawang pagtulong ngayon ng aktres na si Angel Locsin sa mga frontliners.

Sa Instagram post ni Megastar, sinabi niya na taas noo siya para sa ginagawang pagtulong ni Angel sa mga ganitong pagkakataon.

“Mabuhay ka, Angel Locsin sa pagpapatayo mo ng tents para sa ating mga bayaning frontliners na kailangan pa nating lahat na pasalamatan ng 1 million times more than we’ve been thanking them!

“Taas-noo at lubos na respeto lang ang meron kami para inyong lahat – ating nurses, nursing assistants, beloved doctors and all medical workers plus lahat ng testers na sinusugal ang buhay ninyo araw-araw para sa mga PUI at mga may sakit na ng COVID-19!!!” bahagi ni Sharon sa kanyang post.

Taos puso din daw ang pasasalamat ni Megastar sa ginagawang pagtulong ni Angel sa kahit anong unos pa man ang dumaan sa mga Pilipino.

“Taos-pusong pasasalamat sa inyo. Di namin kayo nakakalimutan at makakalimutan habangbuhay! At salamat kay Ms. ANGEL LOCSIN na kahit ano pa ang tumatamang disasters sa bansa natin ay laging nakahandang tumulong! Love you, Sweetie. May God bless you more. Keep safe!” sabi pa ni Mega.

Bukod kay Angel, ilang showbiz personality na din ang tumulong sa proyekto ng aktres sa “UniTentWeStandPH” na ang layunin ay komportable at malinis na mga tents para sa medical health workers.