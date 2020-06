“Sharon Cuneta defends daughter Frankie Pangilinan’s opinions: ‘Ikamamatay ko pag nag-iba ang ugali mo’”

Sharon Cuneta pens an open letter for daughter Frankie Pangilinan after the latter called out Ben Tulfo on rape culture.

When a now-deleted post of the Lucban Municipal Police Station in Quezon Province went viral last week for warning women against wearing skimpy clothes which they claim could incite more incidents of rape, Frankie Pangilinan was one of the personalities that spoke up about why women should not be blamed just because of what they choose to wear. Because of her post, Frankie has admitted to receiving messages of harassment and rape threats on social media. The 19-year old, who is the eldest daughter of Senator Kiko Pangilinan and Sharon Cuneta, also called out broadcaster Ben Tulfo for downplaying her opinions about women’s rights.

Last June 18, Sharon Cuneta wrote an open letter for Frankie in an Instagram post, sharing how proud she is of her daughter’s outspoken and opinionated nature and how she hopes that it would never change.

She wrote,

“Ako naman alam ko na feeling ng Daddy at Mommy ko nung sumikat na ako bilang singer na nag-uumpisa pa lang…ganon man kasimple, mas proud ako na naging anak kita, dahil sa puso at pagkatao mo. Sa respeto at pagmamahal na binibigay mo sa amin ng Daddy mo. Sana anak hanggang mamamatay na lang kami huwag ka magbabago sa amin. Ikamamatay ko pag nag-iba ang ugali mo o lumaki ang ulo mo o maging plastik ka. Jusko ipagdarasal ko na makahanap ka ng asawang mamahalin at aalagaan ka. At please bigyan mo kami ng madaming apo. Okay na sakin anak kahit mag-asawa ka na bukas. Kaya lang wala ka palang boyfriend ngayon. I am so very proud of you. Oo hindi namin ine-encourage ang mga anak namin na magbihis ng malaswa ever since at strikto din po kaming mga magulang na di nagkukulang sa paalala. Ang sinasabi lang ng anak ko ay hindi dapat ibinibintang sa kasuotan ng sinumang babae ang pangaabuso o panggagahasa sa kanya. Kahit balot na balot sa winter clothes ang babae sa ibang bansa, nagagahasa pa rin. At di naman tumataas ang statistics ng rape cases pag summer lang at mas konti ang nakabalot na suot ng mga babae kundi all-year round halos pantay lang kahit sa lugar na may four seasons lang nakatira. Yun lang. Di po tanga o boba ang kahit sinong anak namin. Lahat sila mula kay KC, Miel at Miguel ay palaban basta nasa katwiran. Basahin niyo po sa Twitter ang mga storya ng mga nabiktima na may hashtag na #hijaako nang maunawaan at maramdaman niyo po ang sakit na dinaanan nila – kahit nakabihis ng maayos at balot na balot. Wala pong nais na awayin si Kakie. Pero ipaglalaban niya ang mga babaeng binabaligtad pa kahit sila na ang nabiktima at nagdurusa. Anak po yan ni Kiko. Pero tandaan niyo – ANAK KO RIN SIYA. Malakas ang lahing Katipunera (mga Lola ko) at Guerilla (Tatay ko) ang nasa dugo namin. Wala kaming inuurungan basta tama ang pinaglalaban. I am proud that Kakie is my daughter. What a shame if she weren’t a warrior like her dad and mother are, and her lolo and great-great grandmothers were! Siya ay aking anak. Ella es mija. #mijaKo”