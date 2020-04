“Sharon Cuneta recalls shooting experience in Smokey Mountain for ‘Pasan Ko Ang Daigdig’”

“Papunta sa set, natisod ako. Sabi ko… ‘Ay kalabaw!’ Aba, ‘di sinasadya—kalabaw na patay nga ang natisuran ko!” recalled Megastar Sharon Cuneta.

Megastar Sharon Cuneta recalled her tough experience shooting in the infamous Smokey Mountain landfill in Tondo for the 1987 drama-musical film “Pasan Ko Ang Daigdig.”

On Instagram on Thursday, April 23, the veteran actress-singer shared a behind-the-scenes look at the movie as she recalled filming in what was once Manila’s largest dumpsite with renowned director Catalino “Lino” Brocka.

“Shooting PASAN KO ANG DAIGDIG in the real Smokey Mountain Landfill. Missing the late great Director Lino Brocka,” she wrote as caption.

Sharon went on to narrate her experience in a subsequent post.

“Mahirap. Two weeks kami doon. Ang kubo na rest area, may mga baboy sa ilalim. ‘Di makainom sa baso o kape sa cup kasi mas madaming bangaw sa tao kaya packaged drinks na may straw na lang. ‘Di makakain. Minsan may baha hanggang loob ng kubo. Naka-rainboots kami. Biglang may lumulutang na malaking daga sa harap mo, gano’n,” she said.

“Tapos papunta sa set, natisod ako… Sabi ko pagtisod ko, ‘Ay kalabaw!’ Aba, ‘di sinasadya—kalabaw na patay nga ang natisuran ko!” she added.

Sharon went on: “May mga patay na aso at puso na nasagasaan, dami uod. Laro ko, ‘pag nililipat ang camera, lalagyan ko [ng] alcohol [‘yung] mga uod tapos sisindihan ko ng posporo! ‘Di talaga mabango doon. Sa umpisa, siyemore, halos mahimatay sa amoy, pero never ako nagpakita ng nababahuan ako sa mga nakatira doon dahil hiyang-hiya naman ako. Dalaw lang ako doon, sila doon napilitan tumira. Nakikikwento pa ako sa kanila. Hanggang sa nasanay na ako.

“Bago umuwi, nakikiligo ako sa isang bahay mga 10-15 minutes away na sa awa ng Diyos, Sharonian na pamilyang kababait! Ino-offer nila sakin banyo ng Masters pero pinilit ko sa banyo sa baba. Hiya pa ako sa mga kasambahay nila. Pag-uwi, ligo uli. Dumidikit kasi talaga ang amoy ng matagal.

“Na-trauma ako sa tancho tique (nilalagay ng men sa buhok nila pampaitim at kintab) na ginagamit sa akin para mukha akong madumi after ako make-upan ng mas dark sa skin ko. Years after, may naamoy ako, sabi ko, ‘Bakit gusto ko mag-vomit?’ Nasuka nga ako. Tancho pala naamoy ko! Delayed reaction! Hahaha!”

Nonetheless, Sharon would describe the whole experience as humbling and gratifying.

“Naka-humble sa akin ang buong experience ko diyan. Habang talagang ‘pasan ko ang daigdig’, dahil biglang hiwalay na ako sa first husband ko. Kaya bigay-todo. Dun ko na binuhos lahat,” she said, referring to her separation with actor Gabby Concepcion.

“Sabi ni Direk when we became really close, galit daw siya sa mga may itulong ‘star’ kasi tingin niya lahat spoiled. Kaya nagulat daw siya nung lahat iutos niya sa akin na gawin, pati pagsalubong sa totoong trak ng basura at paggulong sa basura, ang sagot ko lang, ‘Opo, Direk. Pano niyo po gusto?’ Ni-love na dw niya ako from then on! Tapos we remained close fro many years,” continued Sharon, who shared that Lino’s sudden death in 1991 “devastated” her.

“I will always miss him and be forever grateful to him,” she added.

“Pasan Ko Ang Daigdig” is about a story of a young woman born into poverty who desires to have a better life. Bitter because of their lifestyle, her mother, a cripple, criticizes and demotivates her but her childhood friend drives her to follow her ambitions.

It starred Sharon, Loretta Marquez, Mark Gil, Tonton Gutierrez, and Princess Punzalan.