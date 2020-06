“Sharon Cuneta to showbiz reporter Ronald Carballo: ‘MASAMA ANG PAGKATAO MO’”

Sharon Cuneta reveals all her longtime grievances against showbiz reporter and director Ronald Carballo.

In a post on her official Facebook page last June 20, Saturday, Sharon Cuneta did not mince words when talking about veteran showbiz reporter and director Ronald Carballo. The Megastar admitted she could not contain her emotions any longer after putting up with all the lies that her former friend from the press had been spewing about her and her family through the years. Sharon shared all her grievances in a series of posts on social media. Sharon went on the offensive when the writer reportedly made a shady post about daughter KC Concepcion.

She wrote,

“Ikaw na walanghiya ka, na tinuring ko pa man ding kaibigan noong teenage years ko, ilang taon ko nang hindi pinapansin at sa lahat ng nakilala at naging kaibigan ko sa Press ay NATATANGI at KAISA-ISA KONG HINDI NA KAIBIGAN NGAYON, ang laki ng problema mo.

Bakit hindi na tayo magkaibigan? Hindi ba noon sasanto santo ka? Napakabait mo? Hanggang sa mahumaling ka sa lalaki at pera at kung anu-ano na ang pinagsusulat mo kahit di mo na ako nakakausap dahil ang akala ng mga tao ‘close’ pa rin tayo?

Nag-Born-Again Christian ka pa kuno at naging close pati kay TF Fanny Serrano. Ano nga ba ang ginawa mo sa pera ng first time movie producer na nagtiwala sa ‘yo at nagpatulong na i-produce ang movie ni TF?

Kumusta naman ang mga kwento mong gawa-gawa pati sa interview mo para sa 25th Anniversary Concert Special ko? Parang dami mo pa ring alam sa buhay ko samantalang after Rowell (Santiago) at nagbalikan kami ni Gabby (Concepcion) at nabastos mo si Rowell sa write-up ganong nasaktan na nga namin yung tao sa pagbabalikan namin ni Gabby noon, lumayo na ako mg sadya sa yo dahil NAPAKALAKI NG PINAGBAGO NG UGALI MO—mali-mali ang mga kwento mo sa special ko kasi nga wala ka nang alam sa buhay ko ilang taon na nakaraan! Nakakatawang nakakainis. Eh hindi naman sinabi sa akin na may ‘surprises’ silang ininterview for the TV airing at sinali ka nila doon! Kung alam ko lang sana nasabi kong dekada na kaming di magkaibigan!

Nung minsang nag-birthday ka sa Friday’s sa Manila at nakiusap ka sa aking sana makapunta ako kasi sabi ng Manager sa ‘yo, pag napapunta mo ako, libre na lahat ang inorder mo. Pagod na pagod ako dahil buong linggo akong nag-shooting, puyat ako ng Sabado ng gabi hanggang Sunday morning, tapos nag-THE SHARON CUNETA SHOW AKO ng gabi. Doon ako galing. Kahit di na tayo close, but because of TF and because he said Christian ka na daw, at para malibre ka, nagpunta pa ako kahit may shooting pa ako uli the next day.

Sabi mo plastic ako di ba? So bakit di ako nagsisipsip sa ‘yo over the many years na tinitira at sinisiraan mo ako? Ang daling gawin nun kung plastic ako at gusto ko. FYI, malayo na ang narating ko sa loob ng 42 years. Bilyonarya na ako sa sariling pera ko, matagal ko nang nalagpasan ang yaman ng mga magulang ko. Long before TV5 jusko meron na ako niyan! Ikaw pa?! Eh padalhan kitang isang bundle ng cash eh di bati na sana tayo! Ginawa ko ba? Hindi. Kasi MASAMA ANG PAGKATAO MO, RONALD. Nalulungkot ako sa nangyari sa yo.

Hindi ako nabawasan ng matitinong kaibigan. Sila yung mga makakaasa sa akin hanggang magkatandaan na kami. Kasi sa gulo ng showbiz, mga totoong tao sila sa Press. At may mutual respect at love kami sa isa’t-isa. Sayang at hindi mo napakinabangan kahit dulo ng daliri ko ng oo—pinagmamalaki ko kahit humarap ako sa Panginoon ngayon din—TAPAT AT MAPAGMAHAL KONG PUSO NA DI GAWA SA PLASTIC! Di tulad ng sa ‘yo. Yun ay kung may puso ka pa.

At anong GIMIK ang pinagsasabi mong que nagpapaawa ako, pinapahamak ang anak, walanghiya ako, flop lahat ng pelikula ko at pati ang announcement kong retirement ay GIMIK LAHAT?!!! Kailan ako GUMAMIT NG GIMIK SA LOOB NG 42 YEARS KO SA SHOWBIZ? Maaaring di na singlaki ng kinikita ng movies ko noong naka siyam

—count them—NINE—still UNMATCHED na BOX-OFFICE QUEEN TROPHIES ang kinikita ng movies ko ngayon. Pero huwag masyadong mabilis sa pagbitaw ng salitang ‘FLOP.’ Ang comeback ko hindi parating. Palpak ka na naman. 2017 pa ako nag-comeback sa pelikula! Naaalala mo ba ang isang pelikulang tinatawag na UNEXPECTEDLY YOURS na tumabo ng mahigit 300++milyon sa takilya? Pati naman ang THREE WORDS TO FOREVER NA LIMITADO ANG PWEDENG GAWING ISTORYA DAHIL COMMITMENT NG STAR CINEMA SA REBISCO YUNG PROJECT ay DISENTE ANG KINITA. Yung KUWARESMA nakabawi kami dahil sa Netflix—nakakatakot siguro masyado at di naman ako nanghinayang dahil napaka high-quality naman ng pelikula namin yon ni Direk Erik Matti at Kuya Dondon Monteverde. FYI, kundi nagka COVID19, tapos na sana ang 2 pelikula ko for the year, isang multi-city concert tour sa AUSTRALIA, isang multi-city concert tour with REGINE ng ICONIC at 5 corporate shows (alam mo ba kung magkano ang talent fee ko para sa tatlong kanta for a corporate show?) and two TVCs. Grabe laos na laos na talaga ako at kailangan ko talagang gumimik! Ayoko pa magretire kaya kailangan kong gumimik dahil WALA NA AKONG TRABAHO!!! Nakakaawa na ako! Wala akong career! Wala akong pera! Wala akong PAMILYA! Wala akong KAIBIGAN! Ay teka – ikaw pala yon! Bakit sa FACEBOOK KA NA LANG NAGSUSULAT AT ABSENT KA SA MGA PRESSCON? Dahil ba trinaydor mo rin lahat ng Movie Production Companies at TV Stations? Ang daming galit sayo!!! Grabe ka!!! Dapat hinarap mo ako noon pa. Di ka naman natatakot kahit kanino kaya puro BLIND ITEMS lang ang kaya mo di ba? Ako HINDI AKO DUWAG, RONALD. HINDI MO YATA ALAM YON KASI NGA ILANG DEKADA NA KITANG NILAYUAN.

PLEASE LANG – ang pinaka hindi ko matanggap ay ang paggamit mo sa pangalan ng PANGINOON. Para pagtiwalaan ka? Paniwalaan? Pero pag binasa ang mga pinagsusulat mo, kitang-kita naman ang totoong asal mo!

Meron ka pang sinasabing ‘naku kung puede lang magsalita…’ or something – OMG ng ANOOOOOOOO??!!!!! Ni anino mo nga dekada ko nang di nasisilayan! WALA KANG ALAM SA BUHAY KO. PATI FRIENDS KO SA PRESS HINDI MO FRIENDS. NAKAKAHIYA AT NAKAKAAWA KA.

THAT’s IT. That’s all I’ve got to say about someone who implied that I WOULD GO GREAT LENGTHS FOR A GIMIK THAT I WOULD RUIN MY OWN DAUGHTER’S REPUTATION FOR SOME ATTENTION. Excuse me – nagbabawas nga ako ng attention at 54 na ako. In fairness may career pa ako ha! At iba ang kinalakihan ko. Hindi kami ganong klaseng pamilya. Kung may tunay na may ugaling masama sa mga anak ko, lalabas at lalabas yon kahit hindi na ako magsalita. INA AKO. Hindi ako ang sisira sa sarili kong anak. Maliban na lang kung may masira ang ulo sa kanila at ako ang walanghiyain o baligtarin. Aba apat ang anak ko at dala ko pa rin ang mga pangalan ng Mommy at Daddy ko! Dedepensahan ko ang reputasyon namin kahit sa kadugo ko pa! AT DI AKO SIRAULONG KATULAD MO. SINUNGALING KA. KAYA HINDI KITA KAIBIGAN.

YUN LANG. Sana bumalik ka sa pagdarasal mula sa puso mo, nang magkaroon ka ng kapayapaan at kaligayahan na totoo. Walang klaseng fame o fortune o lalaki ang makakapagdulot sayo non. Bumalik ka sa Ronald na una kong nakilala. Nakakamiss yun.

Sharon followed up the post with another one directed at her followers, asking for understanding regarding her strongly worded post against Ronald. She wrote, “To my IG Family, I posted something about Ronald C. Carballo on my Facebook page, Sharon Cuneta Official. Even before you read it, if you choose to, I already ask for your forgiveness and understanding. Just seems like sabay-sabay some people who’ve overstepped their boundaries. Sometimes, you just got to speak up. Had to get it off my chest. In fairness, the guy’s been going at it for years. Well, volcanoes stay dormant. Then they just have to erupt one day. Thank you.”