“Sheree, napa-throwback sa kaniyang pagsisimula bilang Viva Hot Babes”

Thankful and grateful rin si Sheree sa mga fans na hindi pa rin nakakalimot sa kanila mula noon hanggang ngayon.

Sa Radio program ng Monster Radio RX 93.1, muling binalikan ng singer at sexy actress na si Sheree ang naging simula nang kaniyang career bilang miyembro ng all female sexy novelty group na Viva Hot Babes.

Isa noon si Sheree sa mga kilala at hinangaan dahil sa kaniyang kaseksihan kasama ang mga miyembro na sina Maui Taylor, Katya Santos, Andrea del Rosario, Jen Rosendahl, Gwen Garci, Hazel Cabrera, Myles Hernandez, at Kristine Jaca.

“When I was in Cagayan de Oro and in the US, I had a band. Kumakanta talaga ako sa banda, sa hotels, sa mga lounge. I got discovered by Patricia Javier kasi nagkaroon sila ng show sa Cagayan de Oro,” kuwento niya sa panayam ng radio program.

“She saw me there kasi, I was one of the front acts of the show,” sabi pa ni Sheree.

Kuwento ni Sheree, isa noon sa plano ni Patricia Javier ang magtayo ng sariling management team.

“From that time, dinala ako ni Patricia Javier dito [sa Manila] and I auditioned for theater. Nag-theater ako for a while, ‘Little Mermaid.‘ Nagtuloy-tuloy na ‘yun,” sabi pa ni Sheree.

Kasunod nang mga theater works noon at pagsisimula sa pag-post sa mga sexy magazine, naging daan umano iyon para makilala siya ng Viva executive Vic del Rosario.

“They were looking for a singer for a group. Ako ‘yung nilagay nila doon. I am very thankful na I was given a chance na mapunta sa tamang direction,” throwback pa niyang kuwento.Dahil sa sexy image ng grupo noon, aminado si Sheree na malaking adjustment ang kaniyang ginawang paghahanda.

“Sa totoo lang, sa lahat ng Hot Babe at that time, ako ‘yung pinaka-conservative kasi I came from a very conservative family. Hirap na hirap ako magtanggal ng damit at that time.”

Aniya: “Sa lahat talaga ako ‘yung pinakatakot magtanggal ng damit. Ewan ko kung anong nangyari. Nung nagtagal na, parang natanggap ko na. Ngayon, okay na okay na sa akin,” patuloy niya pa.

At kahit na ilang taon man ang lumipas, thankful pa rin si Sheree sa big break na natanggap bilang isa sa mga Viva Hoy Babes.

“I’m very thankful kasi hanggang ngayon, nandiyan pa rin sila. Kung hindi dahil sa kanila, wala kami dito,” pahayag pa ni Sheree.

Ang Viva Hoy Babes ang nagpasikat ng mga awiting “Bulalak”, “Kikay” at “Basketball”.Sa ngayon, patuloy ang self-discovery ni Sheree bilang isang pintor, songwriter, at pole dancer.

Huling napanood si Sheree sa matagumpay na ABS-CBN show na Kadenang Ginto.