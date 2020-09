“Sherilyn Reyes defends son Ryle Santiago from basher”

Sherilyn Reyes could not help but respond to a basher who called her son, Hashtags member and actor Ryle Santiago, “papansin” and “akala mo sikat.”

The comments were left on a September 19 post on Ryle’s Instagram page, where he shared a photo with his mom.

One of the comments read, unedited: “Naka shades ka kapa kanina sa shangrila mall. Papansin akala mong sikat ka. Tulungan mo nlang nanay mo maglako ng beautderm hahaha.”

Another said: “Feeling mo ser kala mo sikat ka. Laos ka tulad ng nanay mo na walang ipon panay raket pero walang pera.”

Responding to the comment, Sherilyn wrote: “Hindi ko maisip sa paanong paraan nagpapansin Si Ryle. Isang halimbawa ito ng WAG MAGHUSGA NG TAO DAHIL DI MO ALAM ANONG PINAGDADAANAN. Hindi naka shades ang anak ko kahapon, naka tinted face shield sya na regalo ng @shopanystock. Malabo ang paningin din nya dahil dinilate ang pupil niya.”

“Panay raket kami, OO SALAMAT SA DIYOS, sa panahon na ito, madaming raket na dumadating,” she said. “WALA KAMING PERA, totoo rin! At kahit kailan lalo na sa mga kakilala ko ay never ko ikinaila na wala akong pera ngayon.”

Sherilyn then revealed that she fell victim to a scam last year.

“Masaklap pero buong pamilya ko ay lumalaban araw araw at gumagapang para mabayaran ang utang na di naman amin. Pera na itinakbo ng iba, pera na sana ay magiging seguridad ng mga anak ko sa kanilang kinabukasan. Dalangin ko na sana hindi mo maranasan dahil mahirap at masakit. Gagawin mong lahat para masigurong matupad mo buwan buwan ang obligasyon mo, sa mga panahong nalulungkot ka at naiiyak, pipilitin mong ngumiti nang di rin maging malungkot ang pamilya mo. Na araw araw kulang na lang isigaw mo ang dasal mong sana matapos na ang problemang hindi naman dapat sa yo pero dahil maayos kang tao, inaako mo at ng pamilya mo. Na araw araw pinagpapasalamat mo na ang asawa mo ay nagpapakumbaba sa mga tao para makiusap dahil kayo ay naloko sa negosyo. Sana di mo maranasan dahil di ko gugustuhin maranasan mo o nang kahit sino ang pinagdadaanan namin,” she continued.

Sherilyn added that in her 26 years in showbiz, she never considered herself a star.

“Pero dahil sabi mong laos na ko, salamat na para sa yo ay sumikat din pala ko kahit papaano,” the actress told her basher. “Nakakalungkot na sa gitna ng pandemya nagawa mo pa kaming laitin mag-ina na wala naman ginagawa sa yo.”

“Galing kami sa simbahan at pinagdasal kita, halatang di ka masaya,” she said. “Ipagpasalamat mong buhay ka at malusog at walang problema katulad ng akin.”

Check out her full post below:

Ryle is Sherilyn’s son with her former husband, former film producer/director Pablo “Junjun” Santiago Jr.

The 45-year-old star is now married to former basketball player Chris Tan, with whom she has two kids—Lorenz and Eia.