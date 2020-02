“Showing ng JC Santos-Bela Padilla movie, ’di apektado ng corona virus epidemic”

Ang “On Vodka, Beers, and Regrets’ na ang may pinakamalaking first day gross sa mga JC Santos-Bela Padilla movies sa ngayon.

Ayon sa COO ng Viva Films na si Vincent del Rosario, ang pelikula nina Bela Padilla at JC Santos na On Vodka, Beers, and Regrets ang maituturing na may pinakamalaking kinita sa unang araw ng pagpapalabas nito sa mga sinehan kung ikukumpara sa previous movies na pinagsamahan nilang dalawa.

“Highest grossing n aBela and JC na opening day. The way it’s tracking it would be more, eh, tapos may Valentines pa next week, nakakatuwa,” kuwento niya sa PUSH.

“I think it’s good for the industry na people go out kahit may fear (sa corona virus),” dugtong pa niya.

Pero aminado si Vincent na natakot din sila sa posibleng kalalabasan sa takilya ng On Vodka, Beers and Regrets dahil sa takot ng tao na magpunta ng malls at manood ng sine.

“Oo. Pero I think na-prove nila na… lumalabas naman yung mga tao pero mas cautious nga lang, pero nanood sila, eh,” natutuwa niyang reaksyon.

Kumita ang Bela-JC starrer ng P6.2M sa opening day nito noong February 5. Patunay lang ito na may solid followers na ang kanilang tambalan sa pelikula na sumuporta sa kanilang third team-up.

Taong 2017 nang magsama sina Bela at JC sa hit movie na 100 Tula Para Kay Stella na idinirek ni Jason Paul Laxamana na naging entry sa Pista ng Pelikulang Pilipino (PPP). Nasundan ito ng isa pang hit movie, ang The Day After Valentines na ipinalabas naman noong 2018.

Ngayong 2020 ay muling magsasama sina Bela at JC sa part 2 ng 100 Tula Para Kay Stella nabahagi ng 34 films na gagawin ng Viva sa taong ito.