“Singer-actress Jan Marini Alano naluha nang makapasok sa mall”

Jan Marini Alano, maraming realizations pagkatapos nakaranas ng ECQ.

Emotional ang singer-actress at dating Ang TV star na si Jan Marini Alano sa kanyang post sa Instagram nang finally ay makalabas siya ng bahay at makapunta sa isang mall sa Mandaluyong nitong nakaraang Thursday, July 2.

“First legit malling experience after soooo long. Mejo napapa-teary eyed ako sa fact na hindi na siksikan sa mall, wala halos tao. Dati nagrereklamo ako sa madaming tao, sa traffic, sa gastos ng gas, at parking fees,” lahad ni Jan Marini.

Ibinahagi rin ng misis ni Gerard Pizzaras ang naging realization niya dahil sa COVID-19.

Aniya, “This COVID-19 pandemic made me realize a lot of things. And one of them is this: nothing beats face to face relational experience! We were created for that. indi tayo nabubuhay para makulong sa bahay at maisubi ang ano pa mang natitirang yaman na meron tayo (as if we own it. God owns everything).

“Maraming nawalan ng trabaho these past 3 1/2 months. Marami ring nawalan ng mahal sa buhay dahil tinamaan ng Covid. Walang ibang nilulugaran ang damdamin ko kundi manalangin na sana matapos na ang pandemic.

“Sana makabalik na sa trabaho pati kami siyempre ng asawa ko. Sana sumikip ulit ang malls. Sana wala nang magsarang negosyo. Sana i-value natin ang kapwa tao.

“For now, the best way that I can show that I value others is by wearing a proper face mask wherever I go. Hindi lang para sakin, kundi para rin sa kapakanan ng iba.

“Uuwi na ako. Dati sumasaya ako sa loob ng mall. Ngayon, naluluha ako.”

Ayon pa kay Jan, kapag naging okay na ang sitwasyon ay muli siyang makikipag-reconnect sa mga taong mahalaga sa kanya at wala siyang sasayanging oras.

“Ngayon alam ko na pagtapos nito, hindi ako manghihinayang sa oras na gagamitin ko to connect with people I care for. Kesehodang traffic, malayo, o kung anupaman. Life is too short, yeah, but it’s best to spend it seeing each other face to face, fellowshipping with one another, sharing good news and God’s goodness,” sambit pa ni Jan Marini.