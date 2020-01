“Singer Chito Miranda opens new food business in Tagaytay”

Parokya ni Edgar singer Chito Miranda goes into business with another bandmate.

Parokya in Edgar frontman Chito Miranda started off the new year by thanking patrons of his newest business venture, a fastfood restaurant in Tagaytay city which he co-owns with his bandmate Dindin Moreno. Chito also shared the reason why he and his wife Neri Miranda prefer to manage separate businesses. The couple have a son named Miggy.

He wrote:

“Salamat talaga sa lahat ng tumatangkilik sa bagong KIMCHI resto namin ni Dindin sa may Serin Tagaytay! 🏻 Sobrang nakakatuwa kasi last month lang minention ko sya sa YouTube post ko tungkol sa mga negosyo ko outside Parokya, and nakwento ko na ito yung pinakabagong business ko na I’m a part owner of, at hindi pa sya bukas nung time na yun…pero ngayon, umaandar na sya! Yehey!

Tara, please! Bisita naman kayo minsan sa @kimchitagaytay

Ang akala ng marami, si Neri lang ang mahilig mag-business, pero sa totoo, matagal na akong mahilig mag-negosyo (tulad ng mga resto, bars, properties na pinapa-rent, etc…), pero mas aggressive lang talaga si Neri sa mga businesses kaya ngayon mas magaling na sya sa akin hehe! 🏻 Yun din ang reason kung bakit hindi lahat ng mga negosyo namin pwedeng magkasosyo kami kasi di kami magkaka-sundo sa pamamalakad haha! Pumapayag lang sya na makipartner ako kung malinaw ang usapan na di ako makiki-gulo sa operations at sa pamamalakad nya hahaha!”