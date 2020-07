“Sino nga ba ang ama ng ipinagbubuntis ni Ryza Cenon?”

Kasabay ng announcement ni Ryza Cenon sa kaniyang pagbubuntis, palaisipan ngayon sa netizen kung sino nga ba ang ama ng kaniyang dinadala.

READ: Ryza Cenon is 5 months pregnant, expecting a baby boy

Sa exclusive interview kay Ryza ng entertainment site na Pika Pika, ipinakilala ng aktres si Miguel Cruz ang ama ng kaniyang dinadalang bata.

Ayon pa sa ulat, pitong buwan na nanligaw sa aktres si Miguel, na nakilala niya dahil sa kanilang mutual friend na isang bank manager.

Si Miguel ay bahagi rin ng entertainment industry at isang cinematographer na nagtrabaho sa ilang film fest entry tulad ng “The Girl In the Orange Dress” noong 2018, at “Mission Unstapabol: The Don Identity” noong 2019.

Bahagi rin si Miguel ng mga pelikulang “Da One That Ghost Away” ni Kim Chiu at “Foolish Love” ni Angeline Quinto at Jake Cuenca at iba pang pelikula at TV Shows.

Nasa pamilya na ni Miguel ang maging bahagi ng entertainment dahil isa siya sa mga anak ng kilalang production designer na si Rodell Cruz, na isa sa mga tao sa likod ng classic movie na “Oro, Plata, Mata” ni Peque Gallaga.

Inamin rin ni Ryza na nagulat sila sa blessing na dumating sa kanilang buhay.

“Opo, excited na excited siya kasi may kahati na siya sa mga hobbies nya,” tugon ni Ryza sa panayam.

Patuloy pa niya: “Halo po ’yung emotions, e, kasi dahil sa nangyayari ngayon na pandemic, so nakakatakot dahil sa may nakikita kang balita about sa ’yung hindi tinatanggap sa hospital ganyan, may namamatay mga ganun, delikadong lumabas, pero siyempre, excited din po ako,” ani Ryza.

May halong pangamba rin si Ryza sa daratnan ng anak lalo pa at hindi pa rin tapos ang problema na hinaharap ng bansa laban sa COVID-19.

“May takot po ako na paglabas niya, ’yun ‘yung madadatnan niya, ‘yung pandemic na hindi pa naaayos. Pero pag dating naman po niya naka-plan na po kami ni Miguel about it,” paliwanag ng aktres.

November this year Inaasahan na isisilang ni Ryza ang kanyang unang anak.