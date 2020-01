Someone’s hurting you? Love them

MANILA, Philippines — Ahead of Traslacion, His Eminence Luis Antonio G. Cardinal Tagle on early Thursday advised devotees to follow Jesus Christ’s mission of love.

In his homily during the vigil mass before the Traslacion, Tagle said when Jesus Christ died on the cross, it did not signify failure but rather an achievement of mission which was to save mankind through love.

“Pero bakit natin sinasabing nagtagumpay ang krus ni Hesus samantalang parang natalo siya? Kung titingnan natin ang krus ni Hesus, hindi lamang ito pagdurusa, ang nagtagumpay sa krus ay pag-ibig niya, pag-ibig na tatahakin lahat, susuungin lahat wag lang mapahamak ang kapwa,” Tagle said.

“Wala ng pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng taong handang mag-alay ng buhay para sa kaibigan. ‘Yan ang nagtatagumpay sa krus ni Hesus. Tagumpay ng pag-ibig laban sa pagpapahamak ng kapwa, tagumpay ng pag-ibig para mabuhay ang kapwa, tagumpay ng pag-ibig para maligtas ang kapwa,” he added.

Tagle said it is within us that the success of loving should begin with.

“Hindi tayo ang dapat maging daan sa kapahamakan, kasiraan ng kapwa. Ang tunay na deboto ni Hesus, daan ng pagliligtas. Sa atin dapat nagsisimula ang tagumpay ng pag-ibig,” Tagle said.

“Hinahamak hamak ka, mahalin o ang humahamak sayo. At pag minahal mo, ikaw ang mas marangal, pero kapag hinamak mo ang humahamak sa’yo, talagang ibinababa mo na ang sarili mo.”

“Sinasaktan ka, mahalin mo, yakapin mo, sabihin mo mahal kita. At ikaw ang magiging ganap. Pero kung mananakit ka sa nanakit sa iyo, ikaw na ang nanakit sa sarili mo rin. Ang misyon natin, kahit anong pinagdadaanan, magwagi ang pagmamahal,” he added.

