“Sonny Parsons ng Hagibis, pumanaw na”

Pumanaw na sa edad na 61 si Jose Nabiula na mas kilala sa showbiz bilang ang performer at aktor na si Sonny Parsons.

Atake sa puso ang sanhi ng pagpanaw ni Sonny na kinumpirma ni Manuel Rigor na member ng 70s group na VST and Company. Dagdag ni Rigor nagmo -motor si Sonny mula Batangas papuntang Quezon Province ng ito ay atakihin sa puso.

“Ride free, Sonny Parsons. We had good, and bad times. Salamat sa mga alaala, lakay. You will be missed. So sad,” sinulat na status ni Rigor sa kanyang Facebook account.

Pakikiramay naman ang mensahe ng aktres na si Vivian Velez na kasalukuyang Director General ng Film Academy of the Philippines. “Another Legend of OPM’s Pinoy Discorama… REST IN PEACE Senyor Sonny Parsons of HAGIBIS,” sabi ng aktres sa kanyang social media post.

Dekada 70 ng makilala si Parsons na lead singer ng all male group na Hagibis na nagpasikat ng mga kantang “Legs”, “Katawan”, “Lalake” at marami pang iba.

Sa kanyang kasikatan nagkaroon din siya ng acting assignments sa pelikula at telebisyon.