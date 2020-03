“Staff ni Sen. Bong Revilla pumanaw dahil sa COVID-19”

Halos 30 taon na magkasama sina Bong Revilla at ang kanyang staff member na pumanaw dahil sa COVID-19.

Kinumpirma ng aktor-politician na si Sen. Bong Revilla na totoo ang balitang pumanaw na ang isa sa kanyang staff member dahil sa COVID-19 nitong March 29. Naging staff ni Sen. Bong ang bagong biktima ng COVID-19 for almost 30 years.

Pahayag ni Bong, “I lost my staff and friend of almost 30 years to this COVID-19 this afternoon. I ask everyone for prayers especially para sa kanyang iniwang mga mahal sa buhay.

“Everything was so fast and sudden. He has been with me mula sa pag-aartista—through the ups and downs, the thick and thin—tapos ngayon wala na siya.”

Ikinalungkot naman nang labis ni Sen. Bong na hindi man lang niya magagawa ang makapagpaalam sa yumaong kaibigan dahil sa sinusunod na quarantine protocol.

“Salamat sa pagmamahal hindi lang sa akin kundi pati sa aking pamilya—asawa, mga anak, at mga apo—lalo na sa mga panahon ng matinding pagsubok hindi mo ako iniwan. Pero ngayon, napakabilis ka namang kinuha sa amin, at ‘ni huling pamamaalam, hindi namin pwedeng ibigay sa’yo. Napakasakit.

“We had a good run. I will miss you. It will not be the same,” lahad pa ng aktor.

Muli ay ipinaalala ni Bong sa sambayanan na manatili sa kani-kanilang bahay at huwag nang lumabas para matapos na ang krisis.

“Mga kababayan, napakabagsik ng sakit na ito. At sa pagdapo nito kung kanino, daig pa ang napakatalas na punglo na babaon sa puso ng mga nagmamahal sa’yo.

“Dalangin kong huwag na mapagdaanan pa ninuman ang sakit na pinagdadaanan namin ngayon.

“Please, please – stay at home. Bantayan ninyo ang inyong mga sarili at mga mahal sa buhay. Sa awa ng Panginoon, nawa ay matapos na ang pinagdadaanan nating ito,” panawagan niya sa publiko.