“Sue Ramirez, emosyonal na inalala ang yumaong ama”

Naging emosyonal si A Soldier’s Heart cast member Sue Ramirez nang muling alalahanin ang pagpanaw ng ama noong 17 years old pa lamang siya.

Sa kaniyang guesting sa Magandang Buhay nitong Miyerkules, January 22, ibinahagi ni Sue ang pinagdaanan ng ama na may inindang sakit nang halos labing isang taon.

“Ako kasi 17 na ako nung namatay ang daddy ko and may sakit siya simula nung six years old ako. So na-experience ko lang talaga na okay siya, anim na taon lang ng buhay ko. Most of it, I don’t remember anymore,” kuwento ni Sue.

Pagpapatuloy ng aktres , “Mahirap po yung naging adjustments nung namatay ang dad ko. Pero more of masakit, mas naging relief siya sa amin ng pamilya ko kasi po pinapanood [namin] siya na araw-araw hindi siya makalakad, hindi siya makapagsalita so nahirapan talaga siya nang 11 years bago siya bumitaw at bago niya kami iniwan.”

Si Sue ng pang-lima sa magkakapatid sa kanilang pamilya. Ayon kay Sue, malaki ang naging papel ng kaniyang ina at mga kapatid sa pagiging matapang na babae niya ngayon.

Samantala, proud ding ibinahagi ni Sue ang kaniyang bagong proyekto na A Soldier’s Heart , kung saan ay gaganap siyang female officer kasama ang mga lalaking co-cast na sina Gerald Anderson, Carlo Aquino, Vin Abrenica, Yves Flores, Nash Aguas, at Jerome Ponce.

“Women empowerment talaga, and nakaka-proud na only girl ako dito among the boys na kasama ako. Very proud po na ako ang napili nilang gumanap na isang matapang na sundalo.

“Malaking challenge for me kasi wala akong kaalam-alam sa gano’n. Pero with the help of mga kasama ko and with the army na kasama namin, talagang marami akong natutunan,” pahayag ni Sue sa mga momshie hosts.

Nang tanungin naman si Sue tungkol sa kaniyang love life, nag-iwan to ng payo para sa mga taong kakagaling lang mula sa isang relasyon tulad niya.

“I think tayong mga tao, nilagay tayo dito sa mundo para magmahal. And kung kailan niyo ‘yun maramdaman, ‘wag niyo ipagdamot sa sarili niyo. Kung gusto niyo nang magmahal agad okay lang ‘yon. Kung gusto niyo ng oras okay lang din ‘yon basta ‘wag niyong ipe-pressure yung sarili niyo na pumasok sa isang bagay na hindi pa kayo handa,” ani Sue.

