“Sue Ramirez on doing home quarantine: ‘Ito na pala yung pinakamahabang pahinga na nakuha ko’”

‘Love Lockdown’ actress Sue Ramirez is thankful to be part of iWant’s newest digital film.

During the first month of being on quarantine, Sue Ramirez said she did not know how to feel. “Nung una, parang medyo nahirapan ako talaga kasi siyempre parang sanay ako na palaging nasa trabaho tapos biglang wala. Halos araw-araw ng gising ko, sinasabi ko sa sarili ko na, ‘Shucks gusto ko na mag-taping.’ More than love life, mas na-mi-miss kong magtrabaho (laughs). Kasi for ten years yun yung ginagawa ko halos araw-araw ng buhay ko. Tapos unti-unting nag-sink in sa akin na ito na pala yung pinakamahabang pahinga na nakuha ko for myself in a long time,” she shared during the media con for her iWant digital film Love Lockdown.

Sue said that she is enjoying having time to do more things at home and have more time for herself. “Ang dami kong na-discover sa sarili ko na hindi ko alam before. Nakakapagluto ako. Halos araw-araw ako yung nauuna sa kusina kasi ako yung nagluluto ng breakfast. Nag-sa-start ako mag-drawing. Kung anu-ano ginagawa kong hobbies na hindi ko pa na-di-discover tina-try out ko. So na-discover ko siguro sa lockdown na ito, more than anything is, peace sa sarili ko at saka self-love,” she said.

When she got an unexpected offer to be part of a unique film project that she would have to shoot at home, Sue said she feels lucky to be considered for a part in one of the three stories included in Love Lockdown. “My favorite part was seeing Philippine cinema evolve before our eyes, para isa ito sa mga unang ginawa dito sa Pilipinas so nung in-offer sa akin ito talagang hindi ako ngdalawang isip. Gusto ko talaga siyang gawin. Nung nandito na yung equipment, medyo anxious at na-excite ako pero at the end of the day, magiging historical itong three-part movie na ito because this has never been done before,” she explained.

In Love Lockdown, Sue plays the role of an online troll named Abby. “Binabayaran ako ng mga malalaking tao para mam-bash online. Very relevant yung role ko sa panahon ngayon sa mga nangyayari sa ating paligid. Ang mangyayari dito, nag-lockdown so naghanap (ako) ng aliw online at nahanap niya yung role ni Tony (Labrusca) si Dreamboy. At hindi niya alam na scam pala. Very relevant talaga yung kuwento sa panahon ngayon kasi ang dami nating na-e-experience lalo through digital screens na tayo nakikipag-ugnayan sa mga mahal natin at sa mga tao rin na hindi tayo sigurado kung puwede natin pagkatiwalaan so siguro nakagawa siya ng isang maling bagay na dapat hindi niya ginawa na puwede ikasira ng pagkatao niya or ng buhay niya. Mahirap talaga magtiwala sa panahon ngayon. Maganda yung lesson na natutunan ko sa character ko,” she shared.

After finishing the project, Sue admitted she had a lot of realizations after having to shoot her own scenes and get direction via virtual meetings with the production staff. “Nung una nung tinanggap ko yung project akala ko magiging madali pero isang malaking pagkakamali na akala kong madali siya dahil hindi talaga. Ang daming aberya kasi medyo mahina yung signal dito sa bahay, nawawala-wala kami minsan ni direk Manny (Palo). Biglang hindi na kami magkarinigan, hindi na kami magkakitaan. Ang hirap nung equipment kasi medyo hindi kami bihasa sa paggamit ng mga lapel at saka nung receiver at saka nung mismong device para i-operate yung lapel so nahirapan talaga ako. And isang malaking exhale ang naramdaman ko nung pi-nack-up na direk Manny. At the end of the day, sobrang naging magandang experience na maging part ng project na ito. It’s something new nga and sobrang relieved lang talaga ako nung natapos na kasi naisip ko lahat ng mga camera crew namin, lahat ng mga nasa likod ng camera, shucks ganun pala talaga kahirap yung trabaho na ginagawa nila and na-experience namin for ourselves,” she added.