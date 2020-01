“Sue Ramirez, walang special treatment sa ‘A Soldier’s Heart’”

Si Sue Ramirez ang gumaganap sa kaisa-isang babaeng sundalo sa ‘A Soldier’s Heart’

Matinding paghahanda ang pinagdaan ni Sue Ramirez na only girl sa bagong Kapamilya series na A Soldier’s Heart .

Kuwento ni Sue, bilang only girl sa grupo na mga gumanap na bilang sundalo, walang special treatment sa kanya ang programa.

“Sila ang dapat mailang sa akin, nagbibihis ako kahit saan sila na lang ang tumatalikod. Sila ang maga-adjust. Ako lang ang only girl, sila ang maga-adjust sa akin,” masayang kuwento ni Sue.

Ayon pa sa Kapamilya star, proud siya na napabilang sa bagong proyekto na ito ng ABS-CBN kaya naman ito muna ang kanyang focus ngayon bago humarap sa ibang proyekto.

“Somehow you get lost along the way kapag too much ang ginagawa mo parang sino na ba ako, ako pa ba ito, eto na ba ako? As much as possible, ayoko gumagawa ng project at the same time,” sabi pa niya.

Patikim pa ni Sue, dapat din daw abangan ang kanyang role at major pasabog na gagawin niya sa Kapamilya series.

“Dito sa A Soldier’s Heart yung love interest is not really important sa story parang plus na lang yun parang mag focus ang story doon sa each and every character na nasa cast iba iba ang gusto nila iparating sa mga tao,” pahayag pa niya.