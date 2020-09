“Sugar Mercado labis ang pangungulila sa pagpanaw ng ama”

Ikinuwento ni Sugar Mercado ang sakripisyo at pagsisikap na ginawa ng ama para sa kanilang pamilya.

Ilang araw ng nagluluksa ang dating Sexbomb dancer na si Sugar Mercado dahil sa pagpanaw ng kanyang ama. Dinaan nito sa post sa kanyang Instagram account ang pangungulila sa ama.

Base sa post ni Sugar sa Facebook, pumanaw ang kanyang ama noong September 17. Wala naman siyang inilagay na detalye ng cause of death ng kanyang ama.

“Papa ko, mahal na mahal kita. Andito ka sa puso ko habang buhay naming lahat,” simula post ni Sugar ilang araw lang ang nakakaraan kasama ang mga larawan ng ama at ng kanyang pamilya.

“Wala ka ng hirap na mararanasan, pahinga ka na papa. Miss na miss kita. Wala akong nadinig na daing sayo, nahihiya ka sa akin kase ako ang bunso pero para akong panganay dahil ako na nagtrabaho bata pa ko.

“Papa ganu’n talaga ang buhay, lahat naman po ng trabaho kahit pag babasura pinasok mo po, kaya nga alam ko ang pagpag kinakain namin. Papa, salamat po sa lahat. Sinubukan mo lahat ng trabaho para sa amin pero di ka pinalad. Ganun talaga papa kaya pinilit ko magsikap magtrabaho kahit di ako yumaman matulungan ko lang kayo,” bahagi pa ng post ni Sugar.

Nagbalik-tanaw din si Sugar kung paano siya inaalagaan noon ng kanyang ama.

Aniya, “Papasan mo ko mula sa bahay papuntang school dahil tulog ako, gigisingin mo na lang ako pag nakarating na sa school. Pagluluto mo pa kami ng mga apo mo at ihahanda mo yung paborito ko para kumain ako. Maraming salamat papa, ayaw mo mapagod si mama kaya ikaw pa ang maglalaba.

“Napakabuti mo papa, bagay nga kayo ni mama. Ikaw, napakatahimik si Mama naman ay rapper. Papa, napakasakit, pero alam ko mas mabuti na ang kinalalagyan mo ngayon kasama si papà Jesus sa langit. Kayo na po ang bahala kay papa. Hanggang sa muli, papa.”

Sa last part ng IG post ni Sugar ay nag-iwan siya ng isang bible verse.

“And God shall wipe away all tears from their eyes; and there shall be no more death, neither sorrow, nor crying, neither shall there be any more pain: for the former things are passed away.” – Revelation 21:4