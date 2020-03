“Sunshine Cruz, mas maganda ang karir ngayon kesa nung kabataan niya”

Sunshine Cruz, nagapasalamat sa dami ng oportunidad na dumarating sa kanya ngayon.

Hindi inaasahan ni Sunshine Cruz na pagkatapos niyang mawala sa showbiz noong taong 2000 para bumuo ng pamilya ay muli pa siyang makakabalik sa industriyang kinalakihan niya. Very thankful ang aktres sa napakaraming blessings na natanggap niya last 2019 at sa pagpasok ng 2020.

“Hindi lang kasi sa pag-arte ako nabibigyan ng chance ngayon kundi maging sa singing din. Kung saan-saan ako napupunta ngayon para kumanta at mag-perform, na siyempre sobrang nakakatuwa kasi ever since ay mahal ko rin talaga ang pagkanta,” lahad ng singer-actress.

“Mas nauna ko namang sinubukan ang singing kesa sa pag-arte. Kasi sa That’s Entertainment noon wala namang venue para umarte. Do’n ka sa show mismo kakanta. Makakaarte ka lang kapag iggi-guest ka, pero usually, kanta talaga lalo na sa mga out of town shows,” patuloy ni Sunshine.

Ayon pa kay Sunshine, pakiramdam niya kung kailan siya nagkaka-edad ay mas lalo pang nagiging okey ang takbo ng kanyang career.

“I left showbiz year 2000 to focus sa binubuong family. I would have short appearances once in a while. Dapat yung guest lang or mamamatay kaagad ang role but returned full time sa acting year 2013.

“Thankfully, I was given another chance in showbiz since then. I was able to provide for my little children (na ngayon ay malapit naakong abutan dahil ang lalaking bata!),” lahad ni Sunshine.

Isa sa ipinagmamalaki ngayon ni Sunshine ay ang pagiging bahagi niya ng afternoon series ng ABS-CBN na Love Thy Woman na napapanood pagkatapos ng It’s Showtime .

Sa naturang TV series ay ginagampanan ni Sunshine ang karakter ni Kai Estrella na mistress ng ni Atty. Adam Wong na ginagampanan naman ni Christopher de Leon. Si Kim Chiu who is portraying the role of Jia Wong ang naging anak nila ni Christopher.

Aniya, “Nakakatuwang isipin na kung kelan ako nagka-edad, siyang pasok ng maraming opportunities and blessings. Kaya lubos-lubos ang aking pasasalamat.”

Dagdag pa niya, hindi lahat ng artista ay nabibigyan ng pagkakataon na katulad ng meron siya ngayon kaya sobra ang kanyang pasasalamat.

“I am forever grateful to those who trust me still. I promise to always be a better version of myself. Always thankful sa tiwala, pagmamahal at pagtanggap sa akin ng buong-buo.

“Hindi lahat ng artista nabibigyan ng another chance but thank God I got mine,” deklara pa ng aktres.