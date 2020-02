“Sunshine Cruz, matapos ang pinagdaanan sa dating asawa: ‘I have forgiven and the kids are okay now’”

Ayon kay Sunshine Cruz, nakumpirma niya ang pangangaliwa ng kaniyang dating asawa mismo mula sa kaniyang mga anak.

Ikinuwento ng aktres na si Sunshin Cruz kung paano niya nakumpirma ang pangangaliwa ng kaniyang dating asawa na si Cesar Montano sa kaniyang pagbisita sa Magandang Buhay nitong Lunes, February 10.

Ayon kay Sunshine mismong mula sa kaniyang mga anak niya nakumpirma na may ibang kasintahan ang dating asawa.

“Yes (mas masakit), kasi kung ako lang, kaya kong pagtakpan, kaya kong patawarin. Kasi he was my first boyfriend nga, 13 years rin naman kami. But, nagising ako sa katotohanan na kapag ang mga anak ko na puro babae, na medyo naaapektuhan, ‘Ay teka lang Sunshine.”

“Baka akalain kasi nila na ‘Okay lang e kung ang mommy ko nga tsaka daddy ko ganito, kapag nag-asawa ako, okay lang pala,’ ayoko [nang ganon],” kuwento ni Sunshine sa mga momshie hosts.

Dagdag ng aktres, alam niyang naging mahirap rin para sa kaniyang mga anak na sabihin ang nalamang sitwasyon, dahil ayaw nilang masaktan ang ina.

“Kaya yun yung naging wake up call ko na kahit gaano mo kamahal ang isang tao kailangan talaga priorities. Unahin mo yung feelings, yung future ng mga anak ko, kaysa sa sarili mo,” ani Sunshine.

Maaalalang nitong April 2019, ibinahagi ni Sunshine ang balitang pag-deny ng Quezon City Court sa ‘request for consideration’ na inhain ni Cesar sa kasong annulment na una nang inaprubahan noong September 2018. Taong 2014 nang nag-file ng annulment of marriage si Sunshine.

“Pero past na ‘yon. I have forgiven and the kids are okay now. What’s important is may mga pinagdaanan man kaming ganyan, mas pinatibay kami, pinalakas ang kalooban namin,” muling pahayag ni Sunshine.

Bida sa bagong teleserye si Sunshine na Love Thy Woman, kung saan ay gaganap siya bilang second wife ng karakter ni Christopher De Leon. Makakasama rin dito ni Sunshine sina Eula Valdez, Ruffa Gutierrez, Yam Concepcion, Kim Chiu, at Xian Lim. Nagsimula nang mapanood ang bagong serye ngayong Lunes, pagkatapos ng It’s Showtime.