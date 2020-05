“Suporta, bumuhos para kay Kim Chiu”

Bumuhos ang suporta ngayon para kay Kim Chiu galing sa mga kasamahan sa industriya.

Matapos ang naging online protest ng mga Kapamilya stars sa “Laban Kapamilya” nitong nagdaang May 8, 2020, inulan ng samu’t saring komento ang aktres na si Kim Chiu.

Matatandaan na sa “Laban Kapamilya” live online protest, inihayag ni Kim ang kaniyang saloobin sa pagpapasara sa ABS-CBN network noong May 5, 2020 sa bisa ng ceast and desist order mula sa National Telecommunications Commission [NTC].

READ: ABS-CBN to go off air in compliance with NTC order

Dito, naging emosyonal si Kim nang binalikan ang mga bagay na ginawa ng network sa kaniyang buhay matapos siyang sumali sa Kapamilya reality show na “Pinoy Big Brother.”

Dala ng kaniyang halo-halong emosyon, aminado si Kim na maraming salita siyang nasabi na hindi na halos maintindihan ng mga manonood na naging puntirya ngayon ng katatawanan sa social media.

Sa Twitter, positibo pa rin ang Kapamilya star sa kabila ng mga batikos at pangungutya sa kanya ng netizens.

Dahil sa patuloy na hate comments at bashing na ibinabato kay Kim, to the rescue ang mga bituin at naging ka-trabaho ng aktres na kanilang inihayag sa social media.

Isa na rito si Christopher De Leon na ka-trabaho ni Kim sa “ Love Thy Woman .”

“Kim is like a ray of sunshine sa tuwing dumarating sa set. Always smiling. Ngiting abot-tenga- kitang –kita sa mga mata. Napakagaan kasama. She’s somebody who’s always eager to learn. She never CLAIMED to be outstanding on anything. Ang laging niyang pinaghuhugutan ay ang personal experiences niya… lagi siyang nagsi-share ng part of herself [to] each one of us. Very warm, very personal and for that I love KIM,” pahayag ng suporta ng veteran actor.

Ang Kapamilya host na si Kim Atienza, nagpahayag din ng pagmamahal para sa Kapamilya actress.

“Your Kuya Kim is always here for you always. All the love at this time,” aniya.

Ang direktor na si Gerry Lopez Sineneng, pinuri ang kabutihan ng puso ng aktres.

“Ako ang unang director ni Kim sa ‘LOVE SPELL’ pagkatapos niyang manalo sa PBB. At muli kaming nagkasama ngayon sa ‘Love Thy Woman’. Hindi siya nagbago… Kung ano siya noon, ganoon pa rin siya hanggang ngayon…SIMPLE… MAPAGKUMBABA… at MABAIT na tao. Hindi lumaki ang ulo, hindi yumabang, hindi naging diva. Yon kasi talaga ang pagkatao niya… simple lang… Kahit kailan ay hindi niya nakakalimutan ang payak na buhay na pinagmulan niya sa kabila nang kasikatang tinatamasa niya…Kahit kailan ay hindi niya pinabayaan ang pinakamahalaga sa kanya – ang kanyang pamilya…Kahit kailan ay hindi siya umastang mas matalino o mas nakakaangat sa iba.. Kahit kailan hindi niya ipinangalandakan ang mga naitutulong niya sa maraming tao… kasi gano’n talaga siya.. SIMPLENG tao na may napakalaking PUSO,” pahayag ng direktor.