“Sweet victory! Awra Briguela recounts struggles, congratulates self in graduation message”

Awra Briguela proudly shared that he did not stop his studies despite the challenges he faced juggling school and his work as an actor.

Young actor Awra Briguela proudly shared on Instagram his graduation message for himself. Based on his post on Sunday, July 5, Awra has completed junior high school and is now about to enter senior high.

“Congrats self!!! ❤️ finally nakapag tapos kana ng high school! Ano na next? Senior high school tapos college?,” he began his lengthy caption.

Recounting that he started in show business in 2016, Awra proudly said that no matter how hard the journey was, he never stopped his studies.

“Grabe! sobrang bilis lang ng panahon, nag umpisa ako mga artista taong 2016 and yes! Never akong tumigil sa pag-aaral kahit sobrang hirap pagsabayin ng pag-aaral at pag-tatrabaho, hindi naging madali kase nakakapagod pero kinaya ko kasi gusto ko!

READ: Awra Briguela, umasa nga ba sa maling tao?

“Maraming beses akong nawalan ng gana kase sobrang nakakapagod nga at maraming naging problema pero sabi ko sa sarili ko, hindi pwede! Kailangan kong kayanin kailangan kong malagpasan!

“Sobrang dami kong pinagdaan sa 4yrs kong pag-aartista at pagiging studyante, pero kahit anong pagod at hirap ang pinagdaanan ko kinaya ko kase nag-enjoy lang ako!

“Sobrang saya na naranasan ko to sa gantong klase ng edad kase alam mo yun? ‘Di ko akalain na makakaya kong pag sabayin ang pag-aaral at pag-tatrabaho? Sobrang proud lang ako sa sarili ko kase kinaya ko lahat ng problemang pinagdaanan ko, imagine? Problema sa pamilya, school,trabaho at sa sarili, kinaya ko lahat? HOY AKO LANG TO!! Charoot.”

Awra also went on to thank those who believed in him and guided him along the way.

“Nagpapasalamat po ako sa lahat ng taong naniwala at gumabay sa kin, sa mga naging katrabaho, kaklase, guro ko, salamat po sa inyo! Mahal na mahal ko kayo! Lalong lalo na sa pamilya ko kasi kung wala kayo wala din ako, alam kong ‘di ako perpekto, marami din akong mga maling bagay na nagawa pero inyong tinama!

“Ako’y natuto kaya yung pagkakamaling nagawa ko aking tinama, mahal ko yung sarili ko kaya ginagawa ko lahat para sa ikabubuti ko! Kakayanin lahat ng problema at pagsubok at higit sa lahat. ipapangakong kahit kailan ‘di susuko. Xoxo, McNeal Anilov N. Briguela,” he ended his message.

17-year-old Awra became an internet sensation before entering showbiz through FPJ’s Ang Probinsyano in 2016.

During the same year, he made a movie debut through the Vice Ganda-Coco Martin film Super Parental Guardians. In 2017, he was part of the first season of Your Face Sounds Familiar Kids and won the competition.