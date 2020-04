“Sylvia Sanchez, binalikan ang hirap na pinagdaanan dahil sa COVID-19”

Binalikan ng aktres na si Sylvia Sanchez ang hirap na kanyang pinagdaanan matapos magkaroon ng coronavirus disease o COVID-19.

Sa “ Magandang Buhay ” nitong Lunes, Abril 20, ibinahagi ng “ Pamilya Ko ” star na nakaramdam siya nang matinding takot matapos nilang mag-positibo ng asawang si Art Atayde sa COVID-19 noong Marso.

“Ang unang pumasok sa akin, oh my God, ang mga anak namin kawawa kapag, let’s say, nawala kami pareho. Hindi ko ma-imagine ang pain na dadaanan ng mga bata kapag nagupo kami ng COVID o isa man lang sa amin mawala. So sabi ko sa asawa ko ay laban tayo. Ang naisip ko sila talaga (ang mga anak ko),” ani Sylvia.

Lima ang anak ni Sylvia, kabilang na ang mga aktor na sina Arjo at Ria.

“Ang dasal ko, Lord, kung may matatamaan sa mga anak ko, huwag naman po. Ibigay na lang sa akin ang virus nila. Ako na lang po,” patuloy niya.

“Tapos dumi-diretso ako sa kung may mamatay sa aming mag-asawa, ako na lang. Buhayin mo ang asawa ako, sila na lang. Humihirit pa rin ako. Pero Lord, halimbawa, kaya mo naman na walang mawawala, mas masaya po, basta po ‘yon ang gusto ko, kung gugustuhin niyo po,” dagdag pa niya.

Ngunit sa gitna ng pangamba ay pinilit pa rin ni Sylvia na maging matapang. Sa panayam, sinabi ng Kapamilya star na saka lamang bumuhos ang kanyang luha matapos niyang mag-negatibo sa virus nitong buwan.

“Never akong umiyak sa ospital. Kasi pagpasok ko, April 1, morning na noong April 2 ay nagde-delikado ako kasi doon sabay-sabay na nag-react ang virus. Thank God, ‘di ko inabot ‘yung severe, ‘yung hirap na hirap huminga, pero in-oxygen ako kasi nahirapan din ako huminga. Pagpasok ko pa lang ng ospital ay mababa na ang oxygen ko kasi may pneumonia na ako. Tapos pagpasok ko bumaba pa ang BP ko. Sabay-sabay ‘yon, oxygen bumaba, BP bumaba, tapos inatake ng virus, siyempre ‘yung pneumonia ko. Tapos kumalat sa katawan ko. Tinarget din niya niya ang puso ko so nagkaroon ako ng myocarditis. May LBM pa ako,” kuwento ni Sylvia.

“Yung myocarditis, once namaga ang puso mo mahihirapan na mag-pump ‘yung puso natin ng blood. Puwede ka magkaroon ng arrhythmia noon. ‘Yung pagpa-pump mahihirapan, diretso ‘yon sa cardiac arrest kaya takot na takot sila. Tapos ang BP ko bumaba dahil sa infection ko. Bukod kasi sa COVID may sumabay pa na UTI. Hindi ‘yon konektado sa COVID ko,” dagdag pa Sylvia.

Ayon kay Sylvia, araw araw ay nagdadasal silang mag-asawa kasama ang kanilang mga anak at iba pang kaanak upang maibsan ang kanilang mga pangamba at patibayin ang kanilang loob habang kinakaharap ang nasabing pagsubok.

“Nagro-rosary kami. Tumatawag ang buong Atayde, nagzu-Zoom kami ng ng 6:30, ‘yun ang everyday na ginagawa. Tapos ‘yung pamilya ko rin sa probinsiya, pamilya Campo ay nagro-rosary din kami ng 3 o’clock,” ani Sylvia.

Dagdag pa ni Sylvia, kahit pa nag-negatibo na sa COVID-19 ay napagdesisyunan nilang mag-asawa na muling sumailalim sa self-quarantine upang makasiguradong walang mahahawa sa kanilang mga anak ng nasabing sakit.

“Hindi pa kami nagkikita niyan ng (bunsong anak ko). Kasi negative na ako, wala na talaga. Sabi ng doktor puwede na namin silang yakapin, puwede na naming hawakan. Pero dahil sa takot namin ni Art at sa pinagdaanan namin ay nag-decide kami na mag-quarantine pa rin kaming mag-asawa. May 1, pa kami magyayakapan,” aniya.

Muli namang nagpasalamat si Sylvia sa lahat ng frontliners na patuloy na binubuwis ang kanilang buhay upang labanan ang COVID-19. Para naman sa mga tao na natatakot dahil sa coronavirus, aniya: “Gusto kong sabihin sa may sintomas ng COVID huwag kayong matakot. Kasi hindi kami dumating sa sobrang severe na hindi makahinga, kasi naagapan namin. Nagpunta kami ng ospital talaga. Unang-una takot ako kasi iniisip ko may COVID, ‘di ko nga alam na may COVID ako but nilakasan namin ‘yung loob naming mag-asawa.”

Sinabi pa ni Sylvia na huwag maliitin ang COVID-19 dahil mabilis itong kumalat at lumala.

Sa huli, sinabi ni Sylvia na patuloy pa rin siyang nagpapahinga at nagpapalakas matapos gumaling sa nasabing sakit.

“Dito ako ngayon nagbabawi. At least bumabawi ako ng pakonti-konti kasi kailangan kong palakasin ang immunity system ko. Importante ‘yon sa ating lahat, immune system kailangan i-boost natin,” ani Sylvia.